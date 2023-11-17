Челябинская область получит дотации на компенсацию по инвествычетам

Средства направят в регион из федерального бюджета

Челябинская область получит дотации на компенсацию выпадающих доходов по инвествычетам. Распоряжение об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

В 2023 году на частичную компенсацию выпадающих доходов региональных бюджетов от применения инвестиционного налогового вычета из федерального бюджета будет направлено более 2,6 млрд рублей.

Инвестиционный налоговый вычет — один из механизмов поощрения инвестиционной активности. В тех регионах, где он действует, предприниматели могут уменьшить размер налога на прибыль, уплачиваемого в региональный бюджет.

Территории, предоставляющие бизнесу возможность пользоваться инвестиционным налоговым вычетом, могут получить до 200 млн рублей за каждую компанию. При этом организация не должна быть связана с игорным бизнесом, добычей полезных ископаемых, финансами или страховой деятельностью.

Выделенные из федерального бюджета средства будут распределены между 32 российскими регионами, где внедрена система поддержки новых инвестпроектов «Региональный инвестиционный стандарт».

Инвестиционный налоговый вычет помогает компаниям сокращать расходы на приобретение и модернизацию основных средств, снизить затраты на реализацию проекта. Напомним, в прошлом году Челябинская область получила на компенсацию налогового вычета 346,5 млн рублей. Сумма дотации в этом году будет учтена в постановлении правительства РФ, которое опубликуют позже на официальном сайте.