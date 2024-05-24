Алексей Текслер рассказал на экофоруме о высадке цветов на бывшей городской свалке Челябинска

Масштабную рекультивацию полигона высоко оценивают на федеральном уровне

Бурные аплодисменты прозвучали, когда губернатор Челябинской области Алексей Текслер сказал, что на рекультивированной в 2021 году городской свалке Челябинска высадят цветы. Об этом глава региона объявил на открытии форума по вопросам экологии и сохранению водных объектов, который проходит 24 мая в ЮУрГУ. Скоро на бывшей свалке построят теплицы, где и будут выращивать цветы для украшения городских улиц. В своем докладе губернатор рассказал об экологических проектах Челябинской области, сообщает ИА «Первое областное». Городска свалка существовала более 70 лет, и занимала участок площадью 74 гектара. Объем накопленных отходов составлял более 17 миллионов кубических метров.

«Сегодня вместо горы отходов — зеленый холм. Объем выбросов в городе снизился более чем на 62 тысячи тонн только от этого мероприятия. Рекультивация Челябинской городской свалки была признана лучшим экологическим проектом России в 2021 году. А в этом году на этом месте появится теплица, где будут расти цветы для украшения города, отапливаться теплица будет за счет утилизации газа — вот такая трансформация. На самом деле в этом и есть смысл национального проекта „Экология“», — отмечает Алексей Текслер.

Экологическое благополучие — одна из семи национальных целей развития страны, обозначенная президентом РФ Владимиром Путиным. Регион учитывает это в планах развития. С 2019 года в Челябинской области действует Координационный совет при губернаторе по вопросам экологии. В его состав вошли ученые, эксперты, экологи и общественники. Они совместно разрабатывают решения по улучшению природоохранной деятельности, предлагают концепции. Флагманским проектом является региональный экологический стандарт, созданный по поручению Алексея Текслера в 2020-м. Сейчас идет актуализация документа на фоне изменения законодательства.







«Это во многом наше ноу-хау, которое не подменяет, а дополняет федеральные меры. Смысл экологического стандарта в том, что в дополнение к требованиям федерального и регионального законодательств, связанных с соблюдением экологических параметров, предприятия берут на себя повышенные обязательства и обеспечивают улучшение показателей сверх нормативов, это их собственная ответственность перед обществом», — поясняет губернатор.

Экостандарт — это свод норм, правил, рекомендаций. Это дополнительные меры, они не предусмотрены законами. Предприятия берут на себя такие дополнительные обязательства и выполняют природоохранные мероприятия. На форуме состоялось первое награждение предприятий знаками соответствия экологическому стандарту региона. Их вручили заместитель губернатора Александр Козлов и председатель координационного совета Рашид Исмаилов. Награды получили семь компаний. Это ММК, «Минплита», «Техно» (группа «Технониколь»), Челябинский цинковый завод, «Промрекультивация», «БВК» (группа «Конар»), «Южуралзолото».





«Национальный проект „Экология“ завершает свой первый этап. Уже принято решение главой государства, правительством, что будет следующий этап, цель которого — экологическое благополучие. Эта задача на Южном Урале решается уже давно. Как только Алексей Текслер стал руководить областью, экология стала одним из приоритетов региональной политики. Ключевые направления — воздух, вода, коммунальные отходы. По данным Минприроды России и всех, кто отслеживает эффективность реализации мероприятий нацпроекта, Челябинская область — в лидерах. В целом по нацпроекту мы движемся планово с эффектами», — комментирует Рашид Исмаилов.

Под Челябинском запущен процесс рекультивации Коркинского разреза. В Магнитогорске идет рекультивация городской свалки по похоже проекту ликвидации челябинской. Небольшие несанкционированные мусорные полигоны ликвидируют третий год по проекту «Генеральная уборка 74» партии «Единая Россия». Более 800 уже убрали, а на этот год запланирована ликвидация 100 свалок. Поставлена задача убрать все несанкционированные мусорные полигоны в регионе. Растет число обустроенных контейнерных площадок (за 5 лет закупили более 15 тысяч емкостей и привели в порядок 5,5 тысячи мест сбора отходов) и внедряется раздельный сбор мусора. Строят в регионе мусоросортировочные и мусороперерабатывающие комплексы. В 2022 году один из таких объектов запустили в Магнитогорске. Уже более 68% твердых коммунальных отходов направляют на обработку. Утилизируется почти 11%. Челябинская область по этим показателям является одним из лидеров в стране. В 2023 году регион получил «Зеленую премию», второй раз вошел в топ-10 Российского экологического оператора. Внимание уделяется водным объектам. C 2022 года в Златоусте занимаются очисткой городского пруда на реке Ай. Специалистам поставлена задача по реабилитации реки Миасс в Челябинске. Идет ремонт гидротехнических сооружений в разных муниципалитетах.





«Сложно себе представить, какой прорыв сделал наш регион за пять лет. На месте свалки — цветы. На месте разреза — пруд. Это огромная работа. Коллеги из министерства экологии трудятся в ежедневном режиме, чтобы улучшить наше положение, окружающую среду. Экология — это про любовь к родине, патриотизм. Это ответственное отношение к тому месту, где ты живешь. Лично мне сложно выбрасывать все в одну кучу, бумагу, крышечки. Я приучаю своих троих детей к тому, чтобы они с детства видели, как сортировать мусор. Отходы никуда не исчезают, они куда-то вывозятся и складируются. Важно давать вторую жизнь мусору», — отмечает сенатор Совета Федерации от Челябинской области Маргарита Павлова.

На Южном Урале работает система мониторинга воздуха, информация которой доступна всем. Она автоматически собирает данные с федеральных, региональных и локальных систем наблюдения, оперативно обрабатывает их, анализирует и прогнозирует распространение загрязнения атмосферного воздуха. Сведения получают с десятков различных постов. В систему включены и станции промышленников. Они планируют увеличить количество таких мониторинговых постов на своих предприятиях. По итогам прошлого года Челябинск стал первым городом среди участников федерального проекта «Чистый воздух», где выполнены требования по снижению выбросов. Алексей Текслер отметил, что это результат совместной работы областного и федерального правительства, ответственных промышленных предприятий.





В Челябинской области активно развивают особо охраняемые природные территории. Создали 24 экотропы общей протяженностью более 51 километра. Появились два новых памятника природы регионального значения суммарной площадью более 450 гектаров — это долина реки Тогузак и Устиновские известняки. По поручению президента о создании нацпарков на Южном Урале появилась «Зигальга». В регионе популяризируют волонтерство, развивают экопросвещение в учебных учреждениях, рассказывают об успехах нацпроекта, проводят грантовые конкурсы и оказывают поддержку НКО. В 2024 году в Челябинске пройдет второй Всероссийский детский экологический форум. На нем соберутся все увлеченные экологическими проектами со всех регионов России. От детей всегда поступает много идей, инициатив.

Форум по вопросам экологии и сохранению водных объектов проходит в Челябинске 24 и 25 мая. Это уже третье мероприятие. В прошлые годы оно называлось «Водный форум». Теперь же тематику расширили. В событии участвуют представители федеральных и региональных органов власти, предприятий и организаций, научного и педагогического сообществ, экологи, активисты, школьники и студенты. Форум объединил более 800 человек из разных регионов России. Некоторые участники присоединились в онлайн-формате. В рамках события организовали специализированную выставку, где представили инновационные решения для улучшения экологии и оригинальные разработки российских специалистов. Также на форуме состоялось подписание нескольких соглашений, в частности по развитию экологического просвещения.