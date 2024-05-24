В Челябинской области актуализируют экостандарт

В новой версии будут учтены изменения в законодательстве

В Челябинской области продолжается работа по разработке новой редакции экостандарта. В версии 2.0 будут учтены изменения в законодательстве, а также новые цели, поставленные главой государства. Об этом министр экологии региона Сергей Лихачев рассказал корреспонденту Первого областного информагентства в коридорах Открытого форума по вопросам экологии и сохранению водных объектов, который стартовал сегодня, 24 мая, на Южном Урале.



По словам министра, идет актуализация документа. Это сложный процесс.

«Первый экостандарт был тяжелый, мы его долго писали, долго согласовывали, обсуждали. Сейчас мы имеем понимание, что нам надо изменить, дополнить. Законодательство изменилось, пошли новые процессы, с 2025 года будет перезапущен национальный проект. Все моменты будут учтены в экостандарте 2.0», — сказал он, в частности.

Как напомнил председатель Координационного совета по экологии при губернаторе Челябинской области Рашид Исмаилов, в перезапущенном нацпроекте президент РФ Владимир Путин ставит новую цель — экологическое благополучие, однако Челябинская область в этом смысле уже сделала первые шаги.

«Задачи по достижению экологического благополучия решаются на Южном Урале уже давно. Как только Алексей Текслер пришел в регион, экология стала одним из приоритетов госполитики. Ключевые направления — это воздух, вода и коммунальные отходы. И, по данным Минприроды России, Челябинская область в лидерах по изменению ситуации. При этом надо учитывать важный момент: Челябинск и Магнитогорск — это крупные промышленные центры, иными словами, это не просто территория, где экологический прогресс достигается набором простых решений. Нет, это решения сложные технологически и финансово, в них вкладывается крупный бизнес, корпорации. И правительство региона привлекает значительные финансовые средства с федерального уровня», — подчеркнул Рашид Исмаилов.

Он добавил, что в целом, по нацпроекту «Экология» Челябинская область «движется планово, с эффектами».

«Вторая версия экологического стандарта — это естественный процесс. Любой документ, план действий актуализируется. Прошло несколько лет. Мы уже поняли, в чем его сила и слабость. Многое произошло на федеральном уровне и в глобальной повестке. Мы пересматриваем ценности экологической политики с учетом международных отношений. Для экостандарта важно быть современным, чтобы он отвечал на вызовы. Эту работу мы проводим планово. Насыщаем экостандарт новыми задачами, положениями»,— отмечает эксперт.

Губернатор Алексей Текслер назвал экостандарт флагманским проектом Координационного совета. Документ дополняет федеральные и региональные меры по соблюдению экологических требований. Предприятия берут на себя повышенные требования, понимают свою ответственность перед обществом. Экостандарт запустили в 2020 году. Инициатором создания проекта выступил сам глава региона.



Напомним, в Челябинской области к экологическому стандарту присоединились уже 33 предприятия, а также учебные заведения — например ЮУрГУ, ЧелГУ.

«Все природоохранные мероприятия имеют под собой научную основу. Предприятие должно снизить выбросы. Каким методом это сделать? Что для этого надо? Какое оборудование существует? Здесь очень важно участие научного сообщества, которое помогает все это обосновать. Реализацию природоохранных мероприятий проводит грамотный эколог. Где его взять? Его готовят наши высшие учебные заведения. Научное сообщество все больше вовлекается в экостандарт», — говорит заместитель председателя Координационного совета Екатерина Сперанская.