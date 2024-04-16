Алексей Текслер принял участие в жеребьевке Детского экологического форума — 2024

Всероссийское мероприятие пройдет в столице Южного Урала осенью

В октябре 2024 года Челябинск станет местом проведения второго всероссийского Детского экологического форума. А сегодня в Москве, в пресс-центре ТАСС, прошла жеребьевка участников, во время которой команды узнали, над какой темой они будут работать на форуме.

Например, Челябинск поборется за победу в номинации «Лучший проект по сохранению растений», школьники из Москвы — в номинации «Лучший проект по мониторингу воздуха», а ребята из Крыма — в номинации «Лучшая цифровая игра». Всего на форуме будет 17 специализированных номинаций и одна народная — в ней победителя определят в ходе онлайн-голосования.

На жеребьевке присутствовал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Именно Южный Урал стал инициатором проведения первого ДЭФ и намерен проводить их ежегодно.

«Наша задача — объединить ребят вокруг идеи бережного отношения к природе, привить навыки экокультуры, настроить на необходимость воспринимать экономику замкнутого цикла как обязательное требование развития нашей страны. Чтобы получить заметный прогресс через 10—15 лет, нам надо уже сейчас формировать сообщество юных экологов и поощрять их развитие, в том числе в части научной деятельности», — заявил Алексей Текслер.

Соорганизаторами всероссийского форума выступают Федеральная служба по надзору в сфере природопользования и фонд поддержки и развития экологических инициатив «Компас».

«Экология сегодня — это модно, интересно и востребовано. Челябинская область, наверное, является драйвером здесь по привлечению молодежи, это неслучайно — регион промышленный, регион богатый, нуждается во внимании, регион должен развиваться промышленно, но при этом оставить место для лучшей жизни своих людей на территории Челябинской области», — заметила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.

С приветственным словом к командам-участникам также обратился председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.

«Уверен, что проведение детского экологического форума в Челябинске станет доброй традицией, а сообщество детского экологического форума будет развиваться и станет определенной ступенью для формирования будущего экологической отрасли», — заявил Дмитрий Кобылкин.

В прошлом году на форум съехались более 2,5 тысячи школьников из 18 регионов страны. В онлайн-этапе этого года примут участие 89 регионов России. На финал в Челябинске ждут 51 команду юных экологов. Все участники первого тура получат грамоты, благодарности и сертификаты, а для прошедших в финал Челябинск готовил насыщенную программу. С ребятами встретятся ученые, политики, представители промышленных предприятий. В форуме примут участие эксперты федерального и регионального уровней.

Среди прочего на втором форуме обещают показать и рассказать, какие детские проекты прошлого года уже удалось реализовать при поддержке взрослых.