Челябинский экосовет прокачает будущих педагогов

В рамках форума по вопросам экологии и сохранению водных объектов подписаны несколько важных соглашений

Открытый форум по вопросам экологии и сохранению водных объектов в Челябинске стартовал с подписания сразу нескольких соглашений, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Так, официально оформили свои взаимоотношения Координационный совет при губернаторе Челябинской области и Южно-Уральский педуниверситет.

По словам председателя экосовета Рашида Исмаилова, такое взаимодействие позволит прокачать педагогический состав.

«Важно, чтобы будущие преподаватели по экологическому просвещению глубоко понимали философию экообразования. Поэтому приняли решение, что будем ориентировать фокус нашей работы именно на данное звено», — прокомментировал он.

Также подписано соглашение между экосоветами Челябинской области, Башкортостана, Тамбовской области и Пермского края.

«Межрегиональное сотрудничество будет направлено на совершенствование госполитики в области защиты окружающей среды, разработку природоохранных программ, проектов и инициатив, подготовку экспертных заключений по вопросам экологии. Будем развивать связь между советами», — подчеркнул Рашид Исмаилов.

Ряд соглашений подписан также министерством экологии Челябинской области.

«И фонд Вернадского, и „Экосистема“ — представительные экспертные организации, и соглашения с ними — определенный маркер нашего сотрудничества. Документ позволит нам развиваться дальше, проводить общие программы, формировать волонтерское движение, идти по пути образования населения в области экологии. Так, у нас очень много проектов с фондом Вернадского, например, по организации образования младших школьников в экологическом плане. Мы один из немногих регионов страны, у кого есть собственные пособия для учащихся младших классов. Сейчас будем готовить такие же пособия для детсадов, развивать проект по дошкольному экообразованию. Это крайне важно, потому что, сколько бы мы ни вкладывали средств в экологические проекты, если мы не будем образовывать и просвещать население, воспитывать его, то все вложения будут напрасны», — отметил глава Минэко Сергей Лихачев.

Неправительственный экологический фонд имени В. И. Вернадского инициирует и реализует общественно значимые проекты в области охраны окружающей среды, экологического образования и просвещения, формирования экологической культуры в интересах устойчивого развития, отраслевые программы и проекты в области промышленной экологии.

Всероссийское экологическое общественное движение «Экосистема» создано по указу президента в мае 2023 года; ведет деятельность в регионах страны по семи ключевым направлениям: экологическое просвещение, социальная экология, экологическое волонтерство, лес и климат, экономика замкнутого цикла, наука и бизнес, международная кооперация.