В Челябинске стартовал форум по экологии и сохранению водных объектов

Гостей и участников ждет насыщенная двухдневная программа

Открытый форум по вопросам экологии и сохранению водных объектов начался сегодня, 24 мая, в Челябинске. Основными темами для обсуждения станут сохранение природных ресурсов, укрепление экологической безопасности, формирование экологической культуры, сообщает региональное Минэко.



Двухдневная программа форума насыщенна.

24 мая начинает свою работу специализированная выставка «Экология‑2024», после которой состоится открытие форума и пленарное заседание. Также будут работать секции на тематических площадках.

Во второй день форума, 25 мая, в Челябинском городском бору на станции «Водная» пройдет всероссийский экологический субботник. Сбор желающих принять участие в субботнике — в 9:00.

В 10:00 на берегу Шершневского водохранилища начнется флагманский субботник в рамках всероссийской акции «Вода России».

Спортивный забег в ходе акции «Выбираю чистый воздух» начнется в 10:00 на площадке за памятником Курчатову.