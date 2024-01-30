Алексей Текслер поручил благоустроить скверы и дворы в Челябинской области к 1 сентября

В регионе продолжают обновлять общественные пространства

В этом году в Челябинской области планируют благоустроить 128 общественных пространств и 48 дворовых территорий. Глава региона Алексей Текслер поставил муниципалитетам задачу завершить все работы к 1 сентября. Об этом губернатор сообщил в своем телеграм-канале.



«За пять лет благодаря нацпроекту благоустроили свыше 1700 территорий, в том числе 934 дворовые территории, 835 общественных пространств, включая парки, скверы, набережные, площади и аллеи, детские и спортивные площадки. В инфографике лишь малая часть новых объектов. Уверен, что каждый наш житель назовет благоустроенные места отдыха в своем муниципалитете. Тем более что в ряде территорий они появились впервые за всю историю», — написал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Общественные территории в Челябинской области благоустраивают в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В ней участвуют все города и районы региона. Весь список мест, которые планируют обновить или заново построить в этом году, можно посмотреть здесь.

«Ставлю муниципалитетам задачу, чтобы все работы были завершены к 1 сентября», — подчеркнул губернатор.

Напомним, список территорий был сформирован по результатам онлайн-голосования, которое проходило с 15 апреля по 31 мая 2023 года. В нем приняли участие 674 тысячи южноуральцев. По словам губернатора Челябинской области Алексея Текслера, это один из лучших результатов по стране.