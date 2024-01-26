В 2024 году в парке Калининского района Челябинска пройдет новый этап благоустройства. Здесь установят сцену и обновят фонтан, чтобы создать комфортную атмосферу для жителей города, сообщили в мэрии.
В прошлом году в парке сделали пешеходную зону, беговую и велодорожку, парковочные места, наружное освещение и видеонаблюдение. Также появилась первая в городе спортивная площадка для людей с ограниченными возможностями.
В этом сезоне займутся повышением комфортности: реконструируют фонтан, а в центре парка установят сцену для проведения мероприятий, в парке появятся новые качели и гамаки. На территории высадят шаровидные ивы, яблони, кусты можжевельника и декоративной жимолости.
Благоустройство парка пройдет в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициатором которого является президент России Владимир Путин.
Напомним, что в 2024 году в Челябинской области благоустроят 128 общественных пространств, выбранных южноуральцами. Также будут преобразованы 48 дворовых территорий. Также в Челябинске благоустроят две пешеходные зоны на улице Свободы. Работы завершат в августе текущего года.
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