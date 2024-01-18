В Челябинской области в 2024 году благоустроят почти 130 парков и скверов

Приоритетные объекты выбрали сами южноуральцы

Челябинская область начала подготовку к очередному сезону благоустройства. В наступившем году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в регионе будет заново построено или обновлено 128 парков и скверов, а также 48 дворов, сообщает АНО «Региональный центр компетенций по вопросам городской среды».

Список территорий был сформирован по результатам онлайн-голосования, которое проходило с 15 апреля по 31 мая 2023 года. В нем приняли участие 674 тысячи южноуральцев. По словам губернатора Челябинской области Алексея Текслера, это один из лучших результатов по стране.

«Жители голосовали за конкретные проекты благоустройства, которые нужны в муниципалитетах. Их предстоит выполнить в 2024 году», — сказал глава региона.

Среди локаций, которые будут благоустроены в текущем году, значатся, например, сквер у ТРК «Родник» в Челябинске, мемориальный комплекс «Вечный огонь» в Озерске и сквер Металлургов в Магнитогорске.

Напомним, что нацпроекты, направленные на модернизацию городской среды, реализуются в России с 2019 года. Например, благодаря им в 2022 году в Магнитогорске был обновлен сквер Трех поколений. Там на площади почти 130 тысяч квадратных метров были отремонтированы пешеходные дорожки, установлены фонари и малые архитектурные формы. Также там появились детские и спортивные площадки, проведено озеленение.

Голосование за проекты благоустройства на 2025 год состоится в марте — апреле.