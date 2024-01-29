Сквер в Южноуральске вошел в топ проектов благоустройства Челябинской области

В 2024 году в регионе обновят 128 общественных пространств

Одним из самых значительных проектов благоустройства в Челябинской области по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» стал сквер «Космический» в Южноуральске. Перезапуск общественного пространства был проведен в 2020 году, сообщила пресс-служба правительства региона.

Площадь благоустройства составила более 1,8 гектара, или больше двух футбольных полей.

На территории сквера были проложены пешеходные дорожки, построены тротуары и зоны отдыха, а также проведено озеленение и установлены малые архитектурные формы.

В 2024 году в Челябинской области благоустроят 128 общественных пространств, выбранных южноуральцами, а также 48 дворовых территорий.