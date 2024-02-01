Алексей Текслер открыл на «ЧТЗ‑Уралтраке» новый участок для увеличения выпуска танковых двигателей

Предприятие модернизирует оборудование

«ЧТЗ-Уралтрак» (в составе концерна «Уралвагонзавод» входит в госкорпорацию «Ростех») запустил новый производственный участок ионного азотирования. Это поможет значительно увеличить серийный выпуск форсированных дизельных двигателей для танков «Уралвагонзавода» Т-72Б3М и Т-90М «Прорыв». В церемонии открытия участка приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер и генеральный директор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов, сообщает корреспондент ИА «Первое областное». Нажав специальную кнопку, они запустили новое оборудование, которое появилось благодаря поддержке главы региона и концерна.





«Двигатель — это сердце любой машины. Наши двигатели не просто востребованы, они являются главной составляющей частью выпуска гособоронзаказа всех наших предприятий, которые делают гусеничную технику — танки, самоходные машины для нашего вооружения. Новая установка позволит обрабатывать ключевые детали двигателя, в частности коленчатые валы. Увеличится производство в три раза этих изделий, что даст возможность увеличения производства и самих двигателей», — отмечает Алексей Текслер.

Во время торжественной церемонии губернатор обратился к работникам предприятия. Глава региона заявил о серьезных задачах обеспечения армии всем необходимым и отметил, что ЧТЗ успешно справляется с ними. Алексей Текслер также поблагодарил участников проекта.





По данным пресс-службы «ЧТЗ-Уралтрака», организация работы нового производственного участка является частью большого проекта по модернизации станочного парка. Конструкторы предприятия улучшили базовые характеристики двигателя В-92С2. Они повысили прочность металла, из которого изготавливают детали, в частности коленчатый вал. В итоге изделия становят более износостойкими, приобретают специальный защитный слой. Ускорить производство важных изделий поможет новый участок ионного азотирования, потому что обрабатывать получится одновременно сразу несколько коленчатых валов. Там установлено оборудование из Беларуси. Специалисты отработают новую технологию и определят режимы работы установок. Затем на новом участке начнется серийное производство деталей для танковых двигателей. Они смогут работать в два раза дольше.

«Физико-химические свойства, которые приобретает коленчатый вал, — упрочнение. СВО серьезно показывает наши танки. Работа идет динамично, в разных климатических условиях. Нагрузки на двигатели большие. Чтобы иметь устойчивый качественный двигатель, нужно усиливать физико-химические свойства ключевых элементов. Новый участок позволит повысить мощность двигателей и увеличить количество мощных двигателей», — рассказывает генеральный директор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов.





Отметим, что в условиях проведения специальной военной операции «ЧТЗ-Уралтрак» превысил объем выпуска двигателей в советские годы на 12%. Достичь таких показателей помогли техническое обновление и модернизация производства, а также увеличение численности рабочих на 21%. Двигателей требуется все больше. Объем инвестиций в программу развития оборонной промышленности в 2023 году был беспрецедентным.

