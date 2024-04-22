ЧТЗ впервые устроил экскурсию для слабослышащих студентов

Парни и девушки с увлечением узнали о работе токарей и фрезеровщиков

С большим интересом и горящими глазами прошли по цехам «ЧТЗ-Уралтрака» (в составе концерна «Уралвагонзавод» входит в госкорпорацию «Ростех») первокурсники из техникума-интерната инвалидов имени И. И. Шуба. Это единственное учебное заведение в России, где слабослышащие могут получить знания по востребованным профессиям. И — опыт, потому что в стенах техникума есть мастерские. Да и на практику учащихся тоже отправляют. ЧТЗ — одно из немногих предприятий, которое охотно дает работу таким ребятам и помогает им быстрее адаптироваться. Во время экскурсии студенты с удовольствием посмотрели на современное оборудование и пообщались со слабослышащими работниками. Как прошел визит ребят на ЧТЗ — в фоторепортаже ИА «Первое областное».





«Ребята плясали, руки поднимали, так хотели на экскурсию. Прошлая группа сказала: „Отлично, еще раз хотим“. Многим нашим выпускникам комфортно в такой среде, что есть слабослышащие, судропереводчик. Я окончил училище и работал на ЧТЗ в цехе, где варили рамы для тракторов, в лаборатории резания, мне там хорошо помогли. Выпустился с четвертым разрядом, полгода отработал и получил пятый, потом шестой. Работал в цехе прибороактивного контроля, в отделе главного технолога»,— говорит старший мастер производственного обучения техникума-интерната имени Шуба Юрий Смоленко.





Началась экскурсия с краткой исторической справки. Удивительный факт: за 4 года в чистом поле построили тракторное производство, которое на полгода старше Челябинской области. На служебном автобусе, как настоящие заводчане, ребята проехали по огромной территории предприятия, побывав в Тракторозаводском и Ленинском районах. Студентов провели по механосборочному корпусу, где обустроен учебно-производственный участок, и цеху высокоточных станков. Работают слабослышащие наравне с другими заводчанами, без каких-либо особых условий. Как говорят на ЧТЗ, это и не надо, потому что специалисты с ОВЗ хотят чувствовать себя равными.





«Студенты техникума — дисциплинированные, внимательные и благодарные слушатели, они быстрее адаптируются, хорошо работают, трудолюбивые. Нам направляют письмо, что такие-то дети идут на практику. Мы распределяем их по цехам, закрепляем за наставниками, тоже слабослышащими. Мы выполняем свою миссию, принимаем на работу и инвалидов по слуху. Многие являются передовиками труда, повышают разряды и получают большую зарплату, ведут активную социальную жизнь, участвуют вместе со всеми в турнирах по волейболу, лыжам, теннису»,— поясняет сотрудник отдела обучения персонала ЧТЗ Елена Афанасьева.





Сейчас на ЧТЗ трудятся 163 слабослышащих и глухих работника, 11 практикантов. Есть даже девушки. В 2023 году предприятие победило в конкурсе лучших работодателей по адаптации работников с ОВЗ. Выстраиванию коммуникаций новичков, чтобы они быстрее влились в коллектив, помогает сурдопереводчик Софья Дмитриевна. Она с детства знает о том, что такое жизнь слабослышащих, потому что росла в такой семье.





«Ребята приходят в отдел кадров, потом к нам. Мы идем на рабочее место, начальник смотрит и решает, где будет работать студент. Если проблемы, слабослышащие звонят мне по видеосвязи. Или помогаю найти специалиста, если он требуется на рабочем месте. Обычно я с утра хожу по цехам, мастерам, рабочим, спрашиваю, какие вопросы, что нужно. Помогаю разобраться в работе, оформить заявления, с кем-то договориться, кому-то позвонить. Даже сопровождаю в больницу, если нужно»,— рассказывает Софья Юдина.





В заключительной части экскурсии ребята увидели старые танки, которые проезжают по центру Челябинска во время праздничного построения 9 Мая. С увлечением посмотрели и на другую технику предприятия, даже забрались на огромную машину. Поездка на ЧТЗ завершилась раздачей значков, выпущенных к юбилейному, миллионному производству тракторов, и... мытьем раритетного танка — это простое действо вызвало неподдельный восторг первокурсников техникума. Аплодисменты и благодарности на языке жестов поставили точку в познавательной экскурсии.

«Экскурсия хорошая, мне очень понравилась. Впервые побывал на заводе. Было интересно. Впечатлили высокоточные станки, они огромные. Но вообще все впечатлило. Если буду в Челябинске, если будет возможность, пойду работать на ЧТЗ»,— говорит студент техникума Артем Меньшиков.





Кстати, учиться в техникум имени И. И. Шуба приезжают из многих городов России — из Владивостока и Южно-Сахалинска, Иркутска и Хабаровска, Краснодара, Калининграда, Нижнего Тагила и других. Мастера говорят, что из 72 студентов в группе 45 остаются в Челябинске. Некоторые уезжают, чтобы на родине построить карьеру и помогать таким же слабослышащим. Но неважно, где находятся выпускники, — техникум всегда остается на связи с ребятами и поддержит в трудную минуту.