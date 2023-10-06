На ЧТЗ прошел предпремьерный показ фильма об уральских танкистах-добровольцах

В канун Дня героев Танкограда тракторозаводчане увидели картину о своих предках

Накануне Дня героев Танкограда в стенах Челябинского тракторного завода прошел предпремьерный показ документального фильма с игровыми моментами «„Черные ножи“ — освободители Европы». Картина посвящена истории Уральского добровольческого танкового корпуса (УДТК) — его формированию и боевому пути. Корреспонденты Первого областного информагентства побывали на показе.



«Вопрос о месте для показа не стоял»

«Танковой дивизией черных ножей» уральцев называли гитлеровцы за вороненые ножи разведчика НР-40, которыми снабдила уходящих на фронт добровольцев Златоустовская оружейная фабрика. Напомним, съемки фильма «„Черные ножи“ — освободители Европы» начались весной 2023 года. Ряд сцен снимался на территории завода, кроме того, ЧТЗ предоставил для съемок танк Т-34 «Иван Трашутин». Также приняли участие в съемках несколько заводчан.





«Я изображала девушку, которая ждет парня с войны. Роль заключалась в том, чтобы выразить боль от утраты: ее парень записался добровольцем и уходит на фронт. Думаю, у меня получилось, сейчас оценим. У меня дедушка и бабушка — участники войны, вторая бабушка — узница концлагеря. Она рассказывала, как это было ужасно, была еще маленькая, но помнит все в деталях. Когда мы ходили в школу, то писали про нее сочинение, потом статью в газету. Наверное, это повлияло на мое согласие сняться в фильме. Но мы давно работаем и с историческим клубом „Дивизион“, и с Романом Грибановым были знакомы. Поэтому было даже приятно, что предложили пусть небольшую, но роль», — рассказала перед началом показа начальник отдела социального развития ЧТЗ Надежда Дремова.

В числе организаторов съемок кроме тракторного завода — министерство социальных отношений Челябинской области, Урало-Сибирский дом знаний и реготделение «Бессмертного полка». Их руководители также присутствовали на показе.





«У нас не возникало вопроса, где проводить предпремьерный показ. ЧТЗ — знаковое место, мы сами работали тут. Сейчас в регионе много проектов по патриотическому воспитанию молодежи. На бульваре Славы в Челябинске можно с помощью смартфона посмотреть парад 9 мая 1943 года, когда Челябинская бригада УДТК уходила на фронт, горожане провожали добровольцев. У стелы — знака трудовой доблести — можно посмотреть сборку танка КВ-1 в цеху ЧТЗ. Очень много проектов сделано для того, чтобы наши дети и внуки не забывали о великом городе — Челябинске, Танкограде, который не просто внес свою лепту в победу над фашизмом, а сделал это настолько ярко, что об этом знают не только жители Южного Урала, но и всей страны», — рассказал генеральный директор Урало-Сибирского дома знаний Игорь Белехов.

Начальник управления проектной деятельности министерства социальных отношения Челябинской области Максим Некрасов заверил заводчан и создателей фильма, что ведомство и впредь готово поддерживать подобные, знаковые для региона проекты.

При начальстве не стрелять!

Генеральный продюсер и автор сценария «Черных ножей» Роман Грибанов рассказал о нескольких эпизодах со съемок фильма.





«Если бы не Челябинский тракторный завод, этот фильм бы не состоялся. Потому что снимать картину про танкистов и думать: а где же мы танки возьмем, нереально. Мы обратились сюда и нам все разрешили. Сняли ряд сцен с танком Т-34. Самый сложный момент был, когда возникла необходимость снять выстрел из танковой пушки. Понятно, что „Иван Трашутин“ стрелять уже не умеет. Поэтому пиротехник заложил в ствол небольшой заряд. Я решил, что „выстрелим“, когда никого из администрации предприятия рядом не будет. Потому что страшно было: вдруг ствол разорвет, несмотря на все заверения пиротехника, что все в порядке. И тут приходит на площадку Елена Юрьевна Тихомирова (и. о. генерального директора ООО „ЧТЗ-УралТрак“. — Прим. редакции). Я торможу съемки, а она не уходит! Уже и обед прошел. Мы ждем, и тут Елена Юрьевна спрашивает: а когда танк стрелять-то будет? Я перекрестился и скомандовал: „Огонь!“», — рассказ Романа Грибанова вызвал смех у заводчан.



Когда Роман работал над сценарием, в Государственном архиве Челябинской области ему дали посмотреть оригиналы заявлений рабочих Челябинского Кировского завода о вступлении в УДТК.





«Это вовсе не листы бумаги марки „Снегурочка“ и формата А4! Они написаны на каких-то обрывках чертежей, на случайных клочках. 18-летняя девушка пишет: „Прошу зачислить меня в состав Уральского добровольческого танкового корпуса вместе с Дмитрием Ивановым в один батальон“. Явно она хотела служить со своим парнем! Ее не взяли, кстати. Но каков подвиг этих людей, которые пусть не сытую, но спокойную жизнь в тылу меняли на смертельный риск передовой!»— вспоминал свои переживания продюсер.

Параллель с современностью

Тексты заявлений пермских, свердловских, челябинских рабочих звучали и с экрана во время просмотра фильма. Они действительно трогают за душу:

«Прошу партийную организацию Пермского завода зачислить меня в особый танковый корпус. Не щадя своей жизни и с оружием в руках я буду защищать свою родину до окончательного разгрома немецких оккупантов. В просьбе прошу не отказать!»

«Мой муж героически пал смертью храбрых в бою. За его жизнь и кровь защитников нашей Родины я решила отомстить. С медико-санитарным делом я знакома, как дружинница с 1931 года. Но вполне уверена в том, что справлюсь с любой поставленной мне задачей по уничтожению гитлеровской банды».





Во время формирования корпуса конкурс в его челябинское подразделение достигал 18 человек на место! ЧТЗ принял активное участие в оснащении добровольцев: рабочие Танкограда выпустили сверх плана, специально для земляков, 16 танков Т-34, пять артиллерийских тягачей, четыре трактора. Конечно, только танкистами уральцы не были: в УДТК вошли артиллерийские подразделения, самоходчики на Су-122, пехотные роты, истребители танков, экипажи «Катюш» и многие другие рода войск.

Первое областное информагентство уже рассказывало, как формировался корпус на Урале. А после был долгий боевой путь — от сражения на Курской дуге до освобождения Праги — уже после капитуляции третьего рейха.





«Фильм делался непросто. Уж очень особенная эта история. Ведь мы вспоминали ее не только к 80-летию УДТК и 90-летию флагмана нашей индустрии, Челябинского тракторного завода. Фильм снимался для сегодняшнего времени. Параллели отчетливы: добровольчество, великий труд, великий воинский подвиг — продолжают наши ребята сейчас, в тылу и на передовой», — заявила после показа координатор «Бессмертного полка» в Челябинске Елена Скорнякова.