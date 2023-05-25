Челябинский тракторный завод стал выпускать больше двигателей, чем в советские годы

На предприятии действует непрерывный цикл производства

В условиях специальной военной операции ООО «ЧТЗ-Уралтрак» (входит в госкорпорацию «Ростех») превысил объем выпуска танковых двигателей в советские годы на 12%, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

«На ЧТЗ ритмично ведется техническое обновление и модернизация производства, за последний год на 30% увеличена численность коллектива. По итогам работы первого квартала текущего года объем ежемесячно выпускаемых модернизированных дизельных двигателей превысил на 12% показатели СССР периода холодной войны. Такие показатели были достигнуты впервые за новейшую историю ЧТЗ», — заявил директор по особым поручениям «Уралвагонзавода» Игорь Мешков.

Напомним, челябинский завод является системообразующим предприятием региона, частью отечественного оборонно-промышленного комплекса. Основной продукцией предприятия являются дизельные двигатели мощностью до 1500 лошадиных сил.

«Мы системно работаем над повышением технологичности производственных процессов, над сокращением времени и трудозатрат на ту или иную операцию. Реализуем комплексную программу техперевооружения предприятия. Это позволяет повышать качество обработки деталей, автоматизировать производственные линии, а также в перспективе — даст нам возможность выйти на еще большие объемы выпускаемой продукции»,— отмечает врио генерального директора ООО «ЧТЗ-Уралтрак» Елена Тихомирова.

Достижение высоких производственных показателей стало возможно за счет слаженной работы трудового коллектива ЧТЗ, который самоотверженно и круглосуточно трудится для выполнения задач СВО. 90-летний юбилей завода, который будет отмечаться 1 июня, заводчане также встретят на боевом посту, выпуская продукцию для фронта.