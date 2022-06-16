Алексей Текслер обсудил развитие ТЛК «Южноуральский» с послом Казахстана

Встреча состоялась на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обсудил вопросы развития транспортно-логистического комплекса «Южноуральский» с послом Республики Казахстан в РФ Ермеком Кошербаевым. Встреча состоялась в рамках международного экономического форума в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

«Если говорить о перспективах сотрудничества, я бы хотел обратить внимание на логистические возможности ТЛК „Южноуральский“ — это крупный сухой порт прямо на границе с Казахстаном. Мы видим два перспективных транспортных коридора. Один — в центральную часть Китая, через Дастык. Второе направление — коридор Север — Юг, который идет из Ирана и портов в Персидском заливе. Уже есть договоренности начать тестовые поставки», — отметил Алексей Текслер.

В условиях антироссийских санкций, когда логистические цепочки международной торговли нарушены, ТЛК «Южноуральский» должен стать альтернативой путям внешней торговли.

Также на встрече стороны обсудили перспективы сотрудничества с Костанайской и Акмолинской областями, развитие в сфере туризма. Ермек Кошербаев поддержал инициативы главы Челябинской области.

Кроме того, Алексей Текслер предложил проводить Дни Костанайской области в Челябинске.

Губернатор Челябинской области работает на Петербургском международном экономическом форуме 16 и 17 июня. Глава региона анонсировал масштабную реформу рынка электроэнергетики. Также он принял участие в презентации нового троллейбуса группы «Синара». Электротранспорт будут производить на Челябинском трубопрокатном заводе.