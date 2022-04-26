Алексей Текслер: «ТЛК „Южноуральский“ станет воротами области в Азию»

Губернатор анонсировал создание в Челябинской области транспортного хаба федерального значения

Алексей Текслер и гендиректор Государственной транспортной лизинговой компании Евгений Дитрих сегодня, 26 апреля, осмотрели складской терминал транспортно-логистического комплекса «Южноуральский». Не было бы счастья, да санкции помогли: Челябинская область может стать крупнейшим транспортным и перевалочным пунктом современной международной торговли.

Сухой порт в уральской степи

Построенный еще в середине 2010 годов, ТЛК до сих пор не работал на полную мощность. В условиях западных санкций, когда рвутся логистические цепочки международной торговли, «Южноуральский» должен стать альтернативой ушедшим в прошлое путям внешней торговли.

«Сейчас трафик грузоперевозок переориентировался на восток, восточный полигон перегружен. Наш объект дает возможность переориентировать часть контейнерных перевозок на Челябинскую область. От ТЛК „Южноуральский“ мы получаем коридор до станции Достык на казахстанско-китайской границе, далее в центральный Китай и к южным портам КНР. Второй коридор — через Казахстан, Узбекистан, Иран, с выходом к Персидскому заливу. Этим мы создаем новые внешнеторговые связи, разгружаем БАМ и Транссиб, в разы уменьшаем время доставки грузов из регионов Азии», — объяснил задачу Алексей Текслер.

Не просто склад

По словам гендиректора ООО «Сухой порт Южноуральский» (компания, обслуживающая ТЛК «Южноуральский») Владимира Малюгина, сейчас комплекс в состоянии принимать и обрабатывать 4—5 грузовых поездов в сутки, то есть до 800 тысяч тонн груза в год. Текслер напомнил, что проектная мощность ТЛК — 2,5 млн тонн ежегодно.

Есть и другие задачи, которые позволят превратить ТЛК в настоящий международный сухой порт. На территории комплекса необходимо развернуть полноценные посты таможенного и фитосанитарного контроля.

Губернатор также упомянул об идее здесь же начать производство универсальных контейнеров для железнодорожных перевозок. Металл в Челябинской области свой, есть даже опыт производства таких емкостей: в свое время его организовывали на ЧТЗ.

Наконец, есть вариант создания вокруг ТЛК свободной экономической зоны, где обрабатывающие и производственные компании смогут работать при льготном налоговом режиме.

Железная дорога в светлое будущее

Евгений Дитрих (в прошлом, кстати, министр транспорта РФ) уверен, что будущее российской внешней торговли за железной дорогой. Дитрих напомнил: в последние две недели российским кораблям запрещено заходить в европейские порты. Ранее аналогичная ситуация сложилась с авиацией, в полной мере санкционное давление ощущает автотранспорт. Единственной альтернативой, способной обеспечить грузопоток нужного объема, остаются железнодорожные перевозки. И этот грузопоток уже ощутимо вырос.

«Год назад по местной ветке проходил хорошо если один поезд в час. Сегодня, когда мы работаем на ТЛК „Южноуральский“, поезда идут мимо каждые 7—10 минут», — отметил глава ГТЛК.

Евгений Дитрих также рассказал, что еще несколько лет назад в рамках транспортной стратегии России было запланировано создание сети торгово-логистических центров. Однако тогда эти планы подразумевали мощный транзитный поток груза из стран Востока в Европу. Изменившаяся геополитическая ситуация требует переориентировать эту сеть. В любом случае правительство Челябинской области и ГТЛК уже работают над включением в нее ТЛК «Южноуральский».

«Перспективы очень серьезные, но сейчас комплекс не работает в полную мощность. Будем переламывать эту ситуацию», — резюмировал Алексей Текслер.