Алексей Текслер анонсировал реформу электроэнергетики в Челябинской области

Число территориальных сетевых организаций в регионе сократят в семь раз

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на Петербургском международном экономическом форуме принял участие в сессии «Электроэнергетика в период перемен». Глава региона анонсировал масштабную реформу рынка электроэнергетики. По его словам, главная задача властей — консолидация сетевых организаций. Сейчас их слишком много, это усложняет контроль за эффективностью работы. В ближайшие годы в регионе ужесточат требования к территориальным сетевым организациям (ТСО). В результате их количество должно сократиться в семь раз.

«У нас в регионе сейчас 48 ТСО, их было в несколько раз больше. Исходя из критериев, которые мы поддерживаем, в регионе должно остаться семь ТСО. Когда случаются сбои, мы не видим работу неспециализированных ТСО. Они работают только на бумаге. Единственный, кто оказывает поддержку в трудных ситуациях, — „Россети“. Сейчас мы планируем поэтапный формат перехода. При улучшении экономической ситуации нужно ускорять этот процесс», — отметил Алексей Текслер.

На федеральном уровне о реформе рынка заговорили в конце прошлого года. К началу октября этого года будет подготовлена правовая база для консолидации электросетевого рынка. Для территориальных сетевых организаций в течение пяти лет постепенно будут ужесточаться критерии. Не смогут работать организации, владеющие оборудованием только на правах аренды. Кроме того, усилятся требования по подготовке к осенне-зимнему периоду: ТСО сможет лишиться тарифа, если три года подряд не выполнит необходимые условия.

«Консолидация сетевых активов — адекватная и востребованная позиция Алексея Текслера. Реформа электроэнергетики в Челябинской области должна значительно улучшить ситуацию в тарифной политике и регулирование отрасли», — комментирует руководитель Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов.

Алексей Текслер во время своего выступления на ПМЭФ-2022 подчеркнул, что предприятия Челябинской области активно развиваются в электротехническом секторе. В регионе успешно производят в том числе импортозамещающую продукцию.

«Мы — промышленный регион, но мы развиваемся не только в металлургии. Мы активно развиваем производства накопителей энергии, силовых распределительных трансформаторов. Наши инверторы — это чистое импортозамещение. У нас есть производство быстрых зарядных станций. Благодаря тому, что мы открыли несколько таких станций в регионе, у нас увеличилось количество электромобилей. Мы традиционно сильны в производстве изоляторов», — подчеркнул Алексей Текслер.

Ранее губернатор Алексей Текслер принял участие в презентации нового троллейбуса группы «Синара», состоявшейся в рамках Петербургского международного экономического форума. Электротранспорт будут производить на Челябинском трубопрокатном заводе.