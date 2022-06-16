В Египте разработали новую версию реактивной системы залпового огня Sakr. В качестве шасси для египетской установки использовали трехосный автомобиль повышенной проходимости «Урал-4320», пишет «Российская газета». Вездеход выпускают на миасском автозаводе «Урал». Его уже давно применяют в вооруженных силах Египта.
Аналогом египетской системы является советская боевая машина «Град» БM-21. Отличает зарубежную установку размещение 122-милимметровых реактивных снарядов в сменяемых одноразовых контейнерах и системы управления огнем, разработанные национальными предприятиями.
В египетской машине уменьшено время заряжения, обеспечено более надежное хранение боеприпасов и есть возможность достичь мультикалиберности. Система управления огнем обеспечивает точное наведение и сокращает время подготовки к открытию огня.