Миасские автомобили «Урал» стали платформой для египетских реактивных установок

Южноуральские вездеходы и раньше применяли в вооруженных силах страны

В Египте разработали новую версию реактивной системы залпового огня Sakr. В качестве шасси для египетской установки использовали трехосный автомобиль повышенной проходимости «Урал-4320», пишет «Российская газета». Вездеход выпускают на миасском автозаводе «Урал». Его уже давно применяют в вооруженных силах Египта.

Аналогом египетской системы является советская боевая машина «Град» БM-21. Отличает зарубежную установку размещение 122-милимметровых реактивных снарядов в сменяемых одноразовых контейнерах и системы управления огнем, разработанные национальными предприятиями.

В египетской машине уменьшено время заряжения, обеспечено более надежное хранение боеприпасов и есть возможность достичь мультикалиберности. Система управления огнем обеспечивает точное наведение и сокращает время подготовки к открытию огня.