Мэру Челябинска представили проект по запуску платных парковок

Деньги за стоянку в центре начнут брать уже в этом году

На рассмотрение мэра Челябинска Натальи Котовой представили проект создания платного парковочного пространства. Об этом на аппаратном совещании доложила заместитель главы Челябинска по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

«В части организации парковочного пространства все предложения, которые были проработаны совместно с заместителем главы города Игорем Постновым, направлены в ваш адрес для рассмотрения», — доложила Надежда Рыльская.

В июне городская дума Челябинска обратилась с инициативой в Законодательное собрание региона для утверждения законопроекта об организации платных парковок. Депутаты предлагают запретить брать деньги за стоянку на территории социальных учреждений и во дворах.

В Челябинске в этом году вернулись к обсуждению создания платных парковок. По данным опроса регионального Миндортранса, абсолютное большинство челябинцев (92%) выступают за упорядочивание правил стоянок автомобилей на городских улицах. Платной парковкой готовы воспользоваться 65% жителей.

В 2019 году власти Челябинска отказались от создания платных парковок. Было расторгнуто концессионное соглашение с дочерней структурой московской компании «РВМ капитал» — ООО «Администратор челябинского парковочного пространства». Наталья Котова, которая тогда работала в статусе исполняющего обязанности мэра, отмечала, что город пока не готов к коммерческим парковкам. В мае налоговая инспекция подала иск о банкротстве «Администратора челябинского парковочного пространства» из-за долга в 313 тыс. рублей.

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области уже утвердило новую комплексную схему организации движения в Челябинске. В документе говорится, что в ближайшее время парковка в центре города станет платной. Согласно пилотному проекту создания единого парковочного пространства, в 2021 году деньги будут брать за стоянку на улицах Красной, Коммуны, Елькина, Васенко, Карла Маркса, Труда, Цвиллинга, Советской, Пушкина, Свободы, Сони Кривой.