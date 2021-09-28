В центре Челябинска построят квартал с 25-этажкой и подземной парковкой

Новый жилой комплекс появится во дворе рядом с кинотеатром Пушкина

Администрация Челябинска утвердила проект планировки территории в границах улиц Свободы, Плеханова, Пушкина и Тимирязева. Согласно документации, во дворе проведут уплотнительную застройку — возведут жилой комплекс с детским садом на 85 мест. Информация опубликована на сайте мэрии.

По данным проектной документации, во дворе недалеко от остановки «Плеханова» появится жилая группа. Площадь застройки составит 2,2 тыс. кв. м. Дома будут от двух до 25 этажей. Общая площадь зданий превысит 19 тыс. кв. м. Также в квартале оборудуют подземную парковку площадью почти 4 тыс. кв. м. В жилом комплексе будут помещения «для временного пребывания детей» на 85 мест.

Участок на Google Maps

Кто будет застраивать квартал, в документации не сказано. ИА «Первое областное» запросило в мэрии подробную информацию о названии застройщика и результатах публичных слушаний по этому решению. На момент публикации материала ответ в редакцию не поступил.

Двор, где проведут реновацию, расположен через дорогу от Главного управления МЧС России по Челябинской области, неподалеку от кинотеатра Пушкина. Сейчас там со стороны улиц Пушкина и Тимирязева располагаются четырехэтажки, на Пушкина, 69 — деревянный двухэтажный жилой дом, со стороны улицы Свободы — сталинки и здание «Альфа-банка». Внутри двора — гаражи и школа № 121.