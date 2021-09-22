В челябинском парке Гагарина построят четырехуровневую автостоянку

Парковка будет вмещать 500 машин

Мэрия Челябинска планирует построить четырехуровневую парковку на 500 машин на территории парка имени Ю. А. Гагарина. Объект расположится на улице Труда возле зоопарка — между бутик-отелем «Тишина» и трансформаторной подстанцией. Публичные слушания по этому вопросу пройдут в заочном режиме 30 сентября. Информация опубликована на сайте администрации. В 2018 году проект строительства стоянки для машин в парке вызвал протест жителей. В итоге от планов тогда отказались.

Земля, на которой построят парковку, относится к зоне парков и скверов. Четырехэтажный объект разместится на площади минимум в 300 кв. м. Максимальная площадь участка под размещение не определена. Согласно правилам, на 41% территории должно быть озеленение, остальную площадь можно застроить.





Согласно снимкам со спутника на сервисе Google Maps, на участке, где планируют построить парковку, растут деревья

В пояснительной записке сказано, что специалисты изучили потребность в парковочных местах в районе ТРК «Родник» и ЖК «Манхэттен». Без учета посетителей ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина необходимо минимум 1070 машино-мест. Для работы парка нужно еще 500 мест. Проектировщик и застройщик парковки в документах не указан. ИА «Первое областное» отправило запрос в пресс-службу мэрии с просьбой прокомментировать информацию о строительстве парковки в ЦПКиО Гагарина. На момент публикации материала ответ не поступил.

В 2018 году комиссия по градостроительству сняла с повестки общественных слушаний вопрос о застройке территории парка им. Ю. А. Гагарина. Там собирались строить дельфинарий, на входе в парк со стороны ТРК «Родник» должна была появиться парковка. На общественных слушаниях жители города тогда высказали протест по поводу любой застройки на территории ЦПКиО Гагарина, которая предполагает вырубку деревьев. Собравшиеся провели голосование, в ходе которого единогласно поддержали отмену строительства капитальных объектов и парковки.

Многоуровневая парковка в парке Гагарина не включена в новую комплексную схему организации дорожного движения. Планируется, что в центре Челябинска в 2021—2022 годах создадут единое парковочное пространство. По плану в 2021 году вводятся платные парковки на 842 места. Деньги за стоянку начнут брать на улицах Красной, Коммуны, Елькина, Васенко, Карла Маркса, Труда (возле цирка и на пересечении со Свердловским проспектом), Цвиллинга, Советской, Пушкина, Свободы, Сони Кривой. Также сделают платной парковку возле мэрии.