В Снежинске уже в первые годы после основания города развивали образование и науку

Ядерный центр повысил обороноспособность страны

История Снежинска начинается 31 июля 1954 года. Тогда Совет министров СССР постановил построить НИИ-1011 и жилой поселок при нем. По задумке властей, это место должно было дублировать ядерную программу Сарова (Арзамас-16). На строительство населенного пункта в таежном уральском лесу направили военнослужащих и вольнонаемных. В молодом городе в конце 1950-х открыли школы на 880 и 440 мест и отделение московского института, задумывались о создании учебного комбината — вероятно, это прообраз кампуса. Основанию Снежинска посвящен очередной материал проекта ИА «Первое областное» к 80-летию атомной промышленности «Атом: история траектории».

Как и в случае с выбором места под первый атомный реактор, участок для создания Научно-исследовательского института-1011 на Южном Урале определил Авраамий Завенягин. С осени 1954 года проходили геодезические и инженерно-геологические исследования территории. Спустя год на месте, где стоит город, провели первые земляные работы, а после этого началась комсомольская стройка. Оборудование, материалы, технику и рабочих обязали передать из Озерска. Согласно постановлению Совета министров СССР от 24 марта 1955 года, строительство первой очереди НИИ-1011 следовало завершить в 1956-м, второй — в 1957-м. Место находилось в глухом и необжитом районе, вдали от дорог. Первые месяцы строительных работ показали, что без необходимой материальной строительной базы и сплоченного трудового коллектива в отведенные сроки построить объект не удастся, отмечается в книге «Ядерный оружейный комплекс Урала: создание и развитие».





Сначала возвели два поселения для военных строителей, семей военнослужащих и гражданских лиц. В поселке ликвидированной радиобиологической лаборатории «Б» у озера Сунгуль разместились первые сотрудники и подразделения института. В 1955 году на стройплощадке находились четыре военно-строительных полка и батальон тяжелой механизации. Вскоре сформировали автотранспортный полк. Быстро построили железную и автомобильную дороги, проложили линии электропередач.

В июле 1956 года работами были заняты почти 11 тысяч человек. В ноябре 1957 года состоялось совещание у секретаря ЦК КПСС Николая Игнатова. Итогом стало ускорение создания производства стройматериалов для НИИ. К лету 1958-го на стройплощадке насчитывалось уже 15 тысяч рабочих.





К концу 1956 года в эксплуатацию ввели 70% запланированного на тот период жилья, а также ясли, столовую, магазин, клуб. В книге «Ядерный оружейный комплекс Урала: создание и развитие» сказано, что Челябинск-70 решили строить по «американской технологии». Возвели бетонный завод и провели в тайге бетонные дороги и коммуникации. Строительство шло «с колес», без грязи и быстро. В том же издании рассказывается, что научный руководитель и главный конструктор НИИ-1011 Кирилл Щелкин договорился с директором ЧТЗ об изготовлении металлических форм для бетонных панелей, которые используют при строительстве домов. По всей стране панели делали в деревянных формах, но из-за брака здания могли быть со щелями.

Дата основания населенного пункта — 23 мая 1957 года. Он несколько раз менял название: жилпоселок № 2, Касли-2, Челябинск-50, Челябинск-70. Снежинском, как предполагают краеведы, город предложил назвать первый директор НИИ-1011 Дмитрий Васильев. По легенде, на одном из совещаний осенью 1956 года он посмотрел в окно и увидел пролетающие на улице крупные хлопья снега. С первым директором связана еще одна история: выйдя по лесной дороге на берег озера Синара и восхитившись красотой места, Дмитрий Васильев сказал: «Здесь будет самый лучший город».





Дмитрий Васильев на открытии первой школы Снежинска, фото госкорпорации «Росатом»

Первое время, в 1955—1956 годах, населенным пунктом управлял горком партии Озерска, находящийся за 30 километров. Это мы узнали из рассекреченных документов архива. По записям с городских партийных конференций можно сложить картину первых лет жизни населенного пункта.





Свой горком у Снежинска появился в июне 1957 года. С его образованием связывают улучшение благоустройства города. Сообщалось об армии отделочников — их было до тысячи человек. Партийцы на встречах говорили о недоделках при строительстве домов и соцобъектов, неплановых задержках в поставках стройматериалов и нехватке квалифицированных рабочих. Ставилась задача сдать заводы железобетонных изделий, шлакоблоков, перегородок.





Первым зданием «соцгород» была школа на 880 учащихся. Потом появилось учебное учреждение на 440 человек. Первый дом заселили в ноябре 1957 года. До конца того же года сдали еще два жилых здания и первые ясли на 125 мест. В городе появилось 14 тысяч квадратных метров жилья. Новые квартиры помогали решать жилищную проблему, ведь некоторые в то время жили целыми семьями на 14—21 квадратном метре. Поначалу строили дома на восемь квартир. К концу 1957 года заканчивали сооружение коллектора, теплотрассы, водопровода и канализации, промобъектов, магазина. Появились городские котельные.

Внимание уделяли развитию совхозов. Там нужно было повышать урожайность сельхозкультур, увеличивать объем продукции животноводства, создавать кормовую базу. Молодой город капустой, картофелем и молоком обеспечивал Багаряк.





Задумывались о важности показов кинокартин, улучшения торговли книгами, организации высшего технического учебного заведения. По примеру Озерска в Снежинске начали выпускать сатирическую стенную газету «Крокодил идет по городу». Организовывали культпоходы в театры Свердловска и Челябинска. В городе работали секции парашютистов, шоферов, мотоциклистов, стрелков, спортивные. Устраивали массовые катания на коньках, эстафеты, конкурсы самодеятельности и фотографий, смотры лыжников, показательные выступления конькобежцев и горнолыжников. В Снежинске в первые годы появилось более 100 спортсменов-разрядников.

В последние годы 1950-х в Снежинске появились два общежития (одно было с гастрономом, другое с магазином промтоваров), столовая-ресторан «Заря» на 200 мест, клуб «Космос» на 500 мест, хлебозавод, прачечная, три детских сада. Медсанчасть состояла из двух больниц, военного госпиталя, больницы в совхозах, здравпунктов и пяти яслей. Комсомольцы строили спортплощадки и соцобъекты, занимались озеленением, сбором металлолома, благоустройством.





По состоянию на октябрь 1958 года было семь школ на 1244 ученика. Открыли вечернее отделение Московского инженерно-физического института (МИФИ) и техникум, музыкальную школу. Намечали планы создания учебного комбината, состоящего из института, техникума, вечерней и заочной школ, лаборатории, жилья для преподавателей. Вероятно, это место сейчас бы назвали кампусом.

В 1959 году заложили индивидуальный поселок на 49 домов, 20 из них уже были заселены. За четыре года в молодом городе сдали 120 тысяч квадратных метров жилья. К январю 1960-го было 2288 квартир. Появились четырехэтажные дома. На одного человека приходилось 6,7 «квадрата», а в общежитиях — 4. Мест проживания все равно не хватало, и даже намеревались прекратить ввоз людей. В квартиры поступал газ из баллонных установок во дворах.





Строительные планы были большие: первая очередь очистных сооружений, молокозавод, главный корпус больницы, баня, кинотеатр, овощной магазин, стадион, бассейн, сеть мастерских бытового обслуживания, лодочная станция, почтовое отделение с телеграфом, парк культуры и отдыха, пионерский лагерь. Хотели даже открыть отделение Государственного банка и сберегательную кассу, независимую от Каслей. Это, увы, не удалось сделать. Еще более активное развитие Снежинска шло в 1960-х. В 1961-м появился детальный эскиз застройки города.





На партийных конференциях немного говорили и о секретном предприятии. Датой создания ядерного центра считается 5 апреля 1955 года, когда Совет министров СССР выпустил приказ о задачах, структуре и основных руководителях учреждения. В октябре 1958 года на встрече партийцев сообщалось, что оно в основном закончило свое формирование и успешно решает задачи. Работники собраны в единый коллектив. В то же время прибыл последний эшелон со специалистами. Много было молодежи. Уже были созданы производственная база (механосборочный и инструментальные цеха), математический центр счетных электрических машин. Ожидался запуск кислородной станции. Работа НИИ-1011 способствовала принятию на вооружение Советской армии первого термоядерного заряда. Центр получил имя выдающегося ученого Евгения Забабахина, чьи труды помогли созданию ядерного щита Родины.