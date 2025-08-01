Что означают гербы закрытых городов Челябинской области

Рассказываем о символах Озерска, Снежинска и Трехгорного

Герб города — отражение его истории, судьбы и значения. Это одна из важных составляющих идентичности. В такие символы закладываются смыслы. Жителя города герб сопровождает всю жизнь. Истории появления изображений порой удивительны и неожиданны. Интересны и символы закрытых городов. Новый материал ИА «Первое областное» в проекте «Атом: история траектории» посвящен гербам Озерска, Снежинска и Трехгорного. На их символах — ящерица, реактор, пентаграмма, лиственница, атом, горы. Информация взята из книги «Официальные символы Челябинской области и муниципальных образований» 2004 года выпуска.

Озерск стал первым городом в Челябинской области, герб которого в 1998 году получил государственную регистрацию в Геральдическом совете при президенте России. Символику утвердил городской совет депутатов 7 октября того же года.

Автором идеи герба выступил местный художник Дмитрий Остроумов. Лазоревое поле символизирует водную гладь с волной. Это отсылает к месту расположения города — вокруг озер. В центре герба находится стилизованное изображение атомного реактора в виде серебряных квадратов. Первая в стране установка появилась именно в Челябинске‑40.

Поверх рисунка реактора — ящерица. Это традиционный символ Урала. Особо стоит отметить хвост. Огненным следом он окружает реактор, что символизирует энергию, заключенную в атоме, которая поставлена на службу человеку.

На гербе Снежинска все фигуры собраны в своеобразную снежинку. Идея принадлежит жителям Снежинска Виталию Губареву и Василию Баландину. Доработал геральдику Константин Моченов из Химок. Символ утвердил городской совет депутатов 9 октября 2002 года. При этом в 1998‑м 4 ноября герб содержал название города в верхней части.

На червленом фоне изображены круг (безант, символ вечности, совершенства, непрерывного развития мироздания), плетеная пентаграмма в виде пятиугольника (олицетворяет молчание, учение и посвящение) и пять расходящихся лап лиственницы (показывают уральскую природу, окружающую город). Все элементы серебряного цвета, который означает благородство, чистоту, справедливость, великодушие.

Важно отметить, что круг и пентаграмма — это еще и ядро атома и орбиты электронов. Красный фон при этом символизирует огонь, энергию, силу, мужество, храбрость, любовь. В целом герб показывает Снежинск и его жителей как тружеников, которые внесли огромный вклад в создание ядерного щита страны и повышение обороноспособности.

Герб Трехгорного городской совет депутатов утвердил 5 декабря 2002 года. Идею подал местный житель Виталий Чертовиков. Геральдическую доработку провел Константин Моченов (Химки).

Изображение трех гор (Шуйда, Завьялиха, Бархотина) отражает место нахождения города и его связь с природой. Гора также является символом величия, уверенности, устойчивости, неизменности, нерушимости. Знак атома в трех орбитах показывает профиль деятельности города — ядерное машиностроение. В центре круг можно считать солнцем — это символ света, созидательной силы, его лучи несут на землю разум и знание.

В описании герба отмечается, что «три» — число совершенное и означает средоточие целостности. Зеленый цвет говорит о большом количестве лесов. Синий олицетворяет реку.

Первоначальный герб Трехгорного по итогам конкурса городской совет утверждал 25 декабря 1997 года. Автором тоже является Виталий Чертовиков. На том гербе присутствовали название города и разорванная шестерня. Цвета были иными, а знак атома отражал принадлежность к ядерному комплексу России.

Проект «Атом: история траектории» информационное агентство «Первое областное» проводит в честь 80‑летия отечественной атомной промышленности. Мы уже рассказали о том, как подобрали площадку под первый в стране атомный реактор и как его построили, о первых годах жизни Озерска и Снежинска. Нашли первые публикации в газетах о закрытом городе Челябинске‑70 и заметку про то, каким образом ядерщики Снежинска предлагали предотвращать землетрясения.