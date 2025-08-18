Физики Снежинска контролировали подземные ядерные взрывы в США

Специалисты ВНИИТФ работали на Невадском испытательном полигоне

В 1991 и 1992 годах физики из ядерного центра Снежинска (Челябинска-70) выступали экспертами-контролерами на Невадском полигоне США. Они следили за проведением подземных взрывов. Контроль одного ядерного испытания провели с помощью специальной аппаратуры собственной разработки. ИА «Первое областное» нашло сведения об этом малоизвестном факте в работе ученых из закрытого города Южного Урала. Наш проект «Атом: история траектория» посвящен 80-летию отечественной атомной промышленности.

В 1974 году СССР и США подписали договор об ограничении подземных ядерных испытаний мощностью более 150 килотонн. Вместо 1976-го он вступил в силу только в декабре 1990 года. Такая задержка была связана с невозможностью точного определения мощности взрывов на расстоянии в тысячи километров. Кроме того, обе страны до 1988 года не решались пускать конкурента на свой полигон. Ситуация сдвинулась с мертвой точки на фоне потепления отношений и после первого совместного эксперимента по контролю (СЭК). По одному ядерному взрыву провели на Невадском и Семипалатинском полигонах в августе и сентябре соответственно. Испытания 1988 года назывались «Кирсардж» и «Шаган», говорится в книге «Америка, Невада... Начало девяностых...».

Советские и американские ученые возле заряда на Семипалатинском полигоне в 1988 году, фото из книги «Обреченные на сотрудничество»

В июне-июле и августе-сентябре 1991 года снежинские ученые из ВНИИТФ провели два этапа контроля мощности подземного взрыва «Хойя» на Невадском испытательном полигоне. Тогда выполнили инспекцию на месте и сейсмический анализ. С октября 1991 года по март 1992-го специалисты с Южного Урала готовились к изучению подземного ядерного взрыва «Джанкшн» и проконтролировали его, сказано в книге «Снежинск: энциклопедия».

Эту работу следовало выполнить не только сейсмическим, но и гидродинамическим методом. Но в СССР, как выяснилось, не было нужной аппаратуры мирового класса. В конкурсе на ее разработку участвовали научно-исследовательские институты и конструкторские бюро. Устройство физиков из Челябинска-70 оценили выше других. При этом аппаратура получила похвалу даже от американцев, сообщала газета «Вечерний Челябинск» в сентябре 1991 года. Создание оборудования под руководством Вячеслава Сорокина шло в условиях острой нехватки времени.

Часть разработчиков гидродинамического регистрирующего комплекса, фото из книги «Америка, Невада... Начало девяностых...»

«Зачастили в последнее время физики из Челябинска-70 в штат Невада. Еще с год назад было невозможно даже на минуту представить, что физики из пятого сектора, „закрытые-перезакрытые“, станут практическими знатоками географии и обычаев США. <...> Физики из Челябинска-70 как „суперпрофи“ представляют нашу страну как эксперты-контролеры на ядерном полигоне США в Неваде»,— писала городская газета.

Команду снежинских ядерщиков возглавлял доктор физико-математических наук, один из крупнейших в стране специалистов по ядерным взрывам Николай Волошин.

Николай Волошин у контейнера с контрольным оборудованием, фото из книги «Америка, Невада... Начало девяностых...»

«Хотел бы отметить деловой характер взаимодействия, высокую степень доверия между нами и американцами. Все это вселяет уверенность в эффективности и надежности использования мер контроля за ограничением мощности испытательных ядерных взрывов»,— говорил ученый.

Руководитель американской национальной программы по гидродинамике доктор Дональд Айлерс написал письмо заместителю министра атомной энергетики и промышленности СССР Виктору Михайлову. Он отмечал профессиональные компетенции и поведение специалистов из Снежинска, благодарил советское правительство.

Гидродинамический регистрирующий комплекс, фото из книги «Америка, Невада... Начало девяностых...»

«По шкале от 1 до 10, где 10 — это выдающееся, они оценены в 10. Было бы трудно сделать что-то лучшее. Я испытываю законную гордость. Вы, ваше правительство и их руководство должны быть чрезвычайно горды. Они знали свою работу очень хорошо, были все очень приятны во взаимодействии с нашими специалистами»,— сообщал американец.

Исследования взрывов «Хойя» и «Джанкшн» подтвердили, что их мощности не превышают допустимых договором между странами. Аппаратурные вагончики контролирующих комплексов с Южного Урала во время второго испытания сработали нормально. Причем не только разработка оборудования была сложной, но и его доставка в США. Военно-транспортный самолет Ан-124 летел из Екатеринбурга 17 часов, совершив дозаправку в Петропавловске-Камчатском, отмечается в издании «Америка, Невада... Начало девяностых...».

Погрузка оборудования, фото из книги «Америка, Невада... Начало девяностых...»

Снежинские физики готовили контроль третьего ядерного взрыва «Гринуотер». Процесс шел в феврале-мае 1992 года. В июле американцы уведомили ученых об отмене испытания, следует из книги «Снежинск: энциклопедия». Эксперты из США в те же годы выполнили часть подготовительных процедур по контролю за двумя планировавшимися в СССР и России испытаниями «Прилив» (в ряде источников — «Гурия») и «Батыр». Но из-за продленного в нашей стране моратория на ядерные взрывы провести контрольные мероприятия американцы не смогли. Позиция РФ во многом повлияла на отказы других ядерных стран от испытаний, что снизило напряженность в мире в 1990-е.

Американские и российские специалисты у комплекса управления и контроля, фото из книги «Америка, Невада... Начало девяностых...»

Ученые Снежинска внесли большой вклад в создание советской термоядерной бомбы. Опыт ядерщиков поставили также на службу человеку в разных сферах. О работе РФЯЦ-ВНИИТФ и жизни закрытого города рассказывается в специальном репортаже телеканала ОТВ «Снежинск. Город особого назначения».