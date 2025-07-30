Камчатский работник челябинской компании рассказал, как пережил землетрясение

В Петропавловске-Камчатском продолжают ощущать афтершоки

Житель Петропавловска-Камчатского Илья работает в одной из компаний, которая базируется в Челябинске. Корреспондент 1obl.ru связался с ним как с очевидцем землетрясения, которое произошло 30 июля у берегов Камчатки.

«Ощутили мощно, на пятом этаже трясло очень сильно, все ходуном ходило», — рассказал Илья.

Он поделился ощущениями: невероятно страшно, когда находишься в квартире при сильном землетрясении. Это произошло в 11:30 по местному времени. Люди выбежали из домов на улицы. Там происходящее ощущалось не менее сильно. Было слышно, как двигаются части панельных домов. Машины непроизвольно смещались, их мотало из стороны в сторону.

«Обычно у нас землетрясение начинается постепенно. А тут сразу резко начало трясти, до сих пор продолжаются довольно ощутимые афтершоки. Нас каждый год трясет стабильно. В этом году в июле что-то уж очень сильно и часто», — рассказывает Илья.

Из разрушений он назвал все ту же стену детсада, о которой сообщает МЧС.

На Камчатке 30 июля 2025 года произошло мощное землетрясение магнитудой до 8,7 — самое сильное в регионе с 1952 года. Эпицентр находился в акватории Тихого океана примерно в 140—160 километрах восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине около 17—32 километров. Толчки достигали силы до 8—8,5 балла в населенных пунктах, вызвав повреждения зданий, включая обрушение стены в детском саду № 15. Детей там не было, так как шел ремонт. Частично обвалился потолок в аэропорту и нарушились коммунальные сети. Пострадавших с тяжелыми травмами нет, несколько человек получили незначительные травмы.

После землетрясения была объявлена угроза цунами, в прибрежных зонах Камчатки и на Курильских островах волны достигали высоты 3—4 метров. В Северо-Курильске затопило порт и разрушило инфраструктуру, там были эвакуированы около 2700 жителей. Цунами зафиксировали также на Сахалине, в Японии и на территории США (Аляска, Гавайи).

Афтершоки продолжаются, магнитуда после толчков достигает 7,5 и сохраняется угроза новых сейсмических событий и цунами в течение месяца. Власти предупреждают население не приближаться к опасным прибрежным зонам и соблюдать меры безопасности.