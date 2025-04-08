Делать деревянную обувь, стирать золой и лечиться челябинцы учились по книгам во время войны

Часть полиграфического оборудования была вывезена на Урал

Во время Великой Отечественной войны издательские типографические центры в Киеве, Одессе, Минске были захвачены фашистами, но часть полиграфического оборудования удалось вывезти на Урал. Это, кстати, поспособствовало развитию книгоиздания на этих территориях. Люди занимались самообразованием и узнавали из книг, как отремонтировать танк или сделать деревянную обувь, рассказала ИА «Первое областное» профессор кафедры библиотечно-информационной деятельности ЧГИКа Виолетта Аскарова.

Литература в 1941—1942 годах выпускалась преимущественно в малом объеме и небольшого формата, бумага была низкого качества, как и полиграфическое оформление. Иллюстраций в таких книгах практически не было, обложки делали примитивно, а переплеты заменялись серой невыразительной обложкой.

Тем не менее книга выполняла задачи, которые ставились перед ней военным временем.

«В тылу книг не хватало: библиотеки, избы-читальни, клубы устраивали коллективные читки. Были случаи создания книг-самоделок, когда дети записывали рассказы героев войны, оформляли и переплетали их. Современники утверждают, что спрос на книги был огромный, причем люди нуждались прежде всего в книге, которая давала надежду, вселяла уверенность в победе. Предпочтение отдавалось военной, военно-политической, военно-технической и технической книге», — рассказывает эксперт.





В Челябинске, судя по дневниковым записям 12‑летнего Анатолия Василивицкого, в 40‑х годах избы-читальни пользовались спросом.

«В библиотеке взял Талейрана и Осада полюса. В читальне начну читать „Овод“. На улице жара. Никуда неохота идти», — писал парень. (Орфография дневника сохранена.)

Военная литература рассказывала, как стирать золой, реконструировать раздробленные пальцы

Ведущее место занимали книги общественно-политической тематики.

«Только одно издательство „Госполитиздат“ с июня 1941-го по сентябрь 1945-го выпустило 1108 названий общим тиражом около 117 миллионов экземпляров. Массовыми тиражами в первые годы войны издавались труды К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина, приказы и распоряжения советского правительства, направленные на укрепление патриотизма. Огромными, миллионными тиражами публиковались выступления и приказы И. В. Сталина», — отмечает Виолетта Аскарова.





Одно из ведущих мест в книгопроизводстве занимал «Воениздат». Его печатная продукция была рассчитана как на командный, так и на рядовой состав Красной Армии. Издательство выпускало наставления по стрелковому делу, литературу об устройстве и применению винтовок, пулеметов, автоматов, противотанковых мин и других видов оружия.





Выпускалось много книг и брошюр по вопросам тактики ведения боев, по маскировке, ориентировке в лесной местности, по борьбе с неприятельскими танками.

На нужды фронта откликнулся и «Медгиз». Это издательство в военные годы выпустило более четверти всей продукции центральных издательств почти полуторамиллионными тиражами.

«Книги посвящены актуальным проблемам организации здравоохранения, гигиены и санитарии, общей терапии, внутренним болезням, гематологии и переливанию крови, военной медицине и военно-санитарному делу, медицинской микробиологии и паразитологии. Особую практическую ценность имели руководства по хирургии и ортопедии, в том числе по полевой хирургии», — отметила эксперт.





Высокая потребность была и в производственно-технической литературе, также выпускалось немало литературы о передовых производственниках. На южноуральских заводах люди работали, перевыполняя планы, называя это «за себя и за товарища на фронте».

Особую группу представляли книги, которые помогали облегчить человеку быт в условиях военного времени. Людям было не в чем ходить, поэтому литература рассказывала, как сделать деревянную и валяную обувь.

Также эти книги учили изготовлению бумаги, деревянных ложек, стирке золой, поиску и употреблению в пищу дикорастущих растений или картофельных очисток.





Ранее ИА «Первое областное» рассказывало, что в военное время людям было интересно и важно читать о подвигах, силе духа, поэтому издавались книги, посвященные героической отечественной истории.

«Это книги о разгроме наполеоновских войск, победе над Пруссией, знаменитая книга А. В. Суворова „Наука побеждать“ и другие. Издавались книги, посвященные великим русским полководцам Александру Невскому, Дмитрию Донскому, Дмитрию Пожарскому, Козьме Минину, Александру Суворову, Михаилу Кутузову», — отмечает профессор.

Как Южный Урал встречал Великую Отечественную войну, можно узнать в нашем проекте «80 малоизвестных фактов».