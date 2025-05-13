В перерывах между боями солдаты слушали сказку челябинского писателя‑самоучки

Бойцы переписывали «Базар» и отправляли в письмах своим детям

В годы Великой Отечественной войны детская сказка-стишок «Базар» южноуральского писателя Василия Кузнецова стала известна на всю страну. Актер Челябинского драмтеатра Петр Кулешов читал ее солдатам в перерывах между боями. История о коте Федоте так нравилась военным, что они переписывали ее, рисовали свои картинки и отсылали в тыл детям.

Василий Кузнецов родился в 1893 году в селе Каратабан (ныне Еткульский район) в бедной крестьянской семье. С детства он работал пастухом, батрачил. Окончил всего два класса сельской школы. В дневниках Василий Кузнецов писал, что в 1915 году «был призван в царскую армию, окончил школу ротных фельдшеров. Пришлось служить фельдшером и у Колчака. Много лет спустя я написал книжку „Как адмирала прогнали с Урала“. От Колчака я убежал и пошел служить в Красную армию лекпомом (помощником лекаря. — Ред.) в 668 запасной военный госпиталь…» Ничто не предвещало, что он станет знаменитым писателем.

Фельдшер Оренбургского казачьего полка Василий Кузнецов (слева) с сослуживцами в 1916 году. Из архива С. Гусева, фото с портала ЧОУНБ «Литературная карта Челябинской области»

Первые стихи и частушки начал писать в 30-х годах, когда приехал на строительство Челябинского тракторного завода. Они печатались в заводской многотиражке «Наш трактор». А в 1935 году в только что созданном книжном издательстве «Челябгиз» выпустили детскую сказку «Базар».

«…недавно Южно-Уральским издательством снова выпущена детская книжка Василия Николаевича Кузнецова „Базар“. Хорошо помню, что деятельность издательства в 35 году началась с этой книжки, интерес к которой у нашей детворы и сейчас не остывает… Как-то к нам под вечер зашел скромный, среднего роста товарищ, представился: — учитель Кузнецов — и протянул нам рукопись с названием „Базар“. Возможно, мне первому и суждено было прочесть его превосходные стихи для детей», — писал редактор издательства Борис Кинд в 1969 году.

Изначально Василий Кузнецов написал историю для сына Глеба. Затем решил прочитать ее в литкружке — и пошло-поехало. Правда, в 1938 году в Москве о книге написали следующее: «чрезмерная примитивность сюжета», «познавательная ценность весьма незначительна», «у автора есть поэтический слух, есть надежда, что Кузнецов будет писать неплохо». Несмотря на такую рецензию, «Базар» обрел всенародную любовь.

Василий Кузнецов подарил первое издание актеру Челябинского театра драмы Петру Кулешову. И уже артист в годы Великой Отечественной войны распространил произведение по всему Советскому Союзу. Дело в том, что Кулешов возглавлял фронтовую бригаду артистов и нередко в перерывах между боями читал солдатам «Базар». Необычную историю о животных бойцы переписывали, рисовали к ней рисунки и слали своим детям.

На фото актер Петр Кулешов читает сказку «Базар» на Прибалтийском фронте, 1944 год. Из архива Челябинского театра драмы

Уже после войны, в мае 1973 года, актер исполнил сказку на областном радио — запись эфира сохранилась. Кстати, Петр Кулешов собрал все издания «Базара» (с 1937 по 1983 год книжка издавалась восемь раз).

Сам Василий Кузнецов после издания «Базара» стал больше писать для детей. Перед войной два года он руководил литературным отделом Челябинского областного Дома художественного воспитания детей, работал в детской газете «Ленинские искры». А после войны полностью посвятил себя работе с детьми.

Фото с портала ЧОУНБ «Литературная карта Челябинской области»

***

Утром однажды,

В день выходной,

Кот Федот

Со своей женой —

Кошкой Матрешкой —

На базар собрались

За фруктами,

За продуктами,

За картошкой.

Кот Федот —

Корзинку на руку,

Кошку Матрешку —

Под руку —

Пошли.

Шли полями,

Садами,

Дорожками.

Федот в сапогах

С застежками,

У кошки Матрешки

На маленьких ножках

Тапочки.

Шли, шли, шли —

На базар пришли.

Увидали на базаре

Много лавок и возов.

Услыхали на базаре

Много разных голосов…