Поэт Сергей Михалков добавил в свой стих «Посылка» сразу несколько строк после встречи на Северо-Западном фронте с южноуральскими бойцами. В опубликованное в 1941 году стихотворение писатель добавил упоминание Челябинска.
Все произошло в 1943 году, когда Сергей Михалков работал корреспондентом фронтовых газет. Во время поездки на фронт с подарками к 25-й годовщине Красной армии писатель изменил стихотворение (ранее уже опубликованное в «Пионерской правде») и подарил делегации из Челябинска новый вариант с автографом (он хранится в областном архиве).
Так стих дополнился словами о пшеничных поллитровках и мохнатых полотенцах. А закончилась «Посылка» словами:
«Вся завязано, зашито,
Крышка к ящику прибита,
Дело близится к концу —
Отправляется посылка,
Очень важная посылка,
Из Челябинска посылка
Неизвестному бойцу!»
Напомним, во время Великой Отечественной войны южноуральцы старались порадовать солдат подарками, теплыми вещами и пельменями.