Сергей Михалков изменил стих «Посылка» после встречи с челябинскими бойцами

К уже опубликованному произведению писатель добавил два четверостишия

Поэт Сергей Михалков добавил в свой стих «Посылка» сразу несколько строк после встречи на Северо-Западном фронте с южноуральскими бойцами. В опубликованное в 1941 году стихотворение писатель добавил упоминание Челябинска.

Все произошло в 1943 году, когда Сергей Михалков работал корреспондентом фронтовых газет. Во время поездки на фронт с подарками к 25-й годовщине Красной армии писатель изменил стихотворение (ранее уже опубликованное в «Пионерской правде») и подарил делегации из Челябинска новый вариант с автографом (он хранится в областном архиве).

Так стих дополнился словами о пшеничных поллитровках и мохнатых полотенцах. А закончилась «Посылка» словами:

«Вся завязано, зашито,

Крышка к ящику прибита,

Дело близится к концу —

Отправляется посылка,

Очень важная посылка,

Из Челябинска посылка

Неизвестному бойцу!»





Напомним, во время Великой Отечественной войны южноуральцы старались порадовать солдат подарками, теплыми вещами и пельменями.