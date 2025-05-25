Около 4 тысяч литров крови отправили из Челябинска на фронт с 1941 по 1945 год

В военные госпитали кровь транспортировали в ящиках со льдом

Великая Отечественная война стала суровым испытанием для всей страны. Челябинская область, став важным тыловым центром, сыграла огромную роль в поддержке фронта. Одним из наиболее значимых вкладов региона стало обеспечение бесперебойной поставки донорской крови в госпитали, расположенные как в Челябинской области, так и рядом с линией фронта.

История челябинской службы крови в военные годы — это история самоотверженности, организованности и неимоверных усилий в условиях жесточайшего дефицита ресурсов. Зарождение службы крови в Челябинской области относится к 1934 году. Первый кабинет переливания крови организовали при хирургическом отделении Челябинской городской больницы (ГКБ № 1). В этих пунктах совершенствовались методы обработки и консервации крови, производились стандартные сыворотки для определения групп крови.

В 1939 году филиал переехал в здание новой областной больницы и был переименован в Челябинскую областную станцию переливания крови. К началу Великой Отечественной войны станция находилась под руководством Петра Тарасова.

В то время уже существовала развитая сеть, включавшая областную станцию переливания крови и 13 опорных пунктов. Однако война увеличила потребность в крови многократно.





Работа клинической лаборатории в годы Великой Отечественной войны

Работа станции в военное время отличалась невероятной интенсивностью. Поток раненых с фронта требовал значительных объемов донорской крови. Ежедневно медицинские работники челябинской станции принимали десятки, а в пиковые периоды — сотни доноров. Это были не только медики, но и простые жители Челябинска и области, многие из которых жертвовали кровью неоднократно. Несмотря на тяжелые условия жизни в тылу, люди проявляли невероятный патриотизм и самоотверженность. Многие доноры отказывались от положенной им компенсации, отдавая деньги в фонд фронта, а дополнительные пайки передавали раненым бойцам.





Заготовка крови в годы Великой Отечественной войны

«Одним из замечательных проявлений советского патриотизма является донорство. Тысячи мужчин и женщин отдают свою кровь, чтобы спасти драгоценные жизни любимых всей страной бойцов Красной Армии. Следуя примеру многих граждан нашей родины, я тоже стал донором и 4 ноября первый раз сдал 300 гр. крови. Этот скромный мой подарок фронту пусть послужит спасению жизни наших бойцов. Одновременно беру обязательство сдавать свою кровь до окончательного уничтожения гитлеровских псов», — писал слесарь теплолаборатории Волков в газету Челябинской ГРЭС «Энергия».

Организация процесса заготовки и транспортировки крови представляла собой сложную задачу. В условиях дефицита специального оборудования и материалов кровь собирали и консервировали, используя метод П. Л. Сельцовского: кровь запаивали в стеклянные ампулы, которые затем укладывали в специальные ящики со льдом, использовавшимися в качестве импровизированных терморегуляторов. Эти ящики изготавливались вручную, и их надежность напрямую зависела от мастерства и изобретательности челябинских умельцев. Транспортировка крови осуществлялась различными видами транспорта, часто в сложных условиях и по не всегда безопасным маршрутам.

В 1944 году руководство станцией переливания крови взяла на себя Евгения Шустова. Ее вклад в организацию и эффективную работу службы крови в военные годы неоценим. Она внедрила и усовершенствовала методы забора, консервации и транспортировки крови, обеспечив бесперебойное снабжение госпиталей жизненно необходимым компонентом.





Фильтрация препарата, изготовленного из компонентов крови

В итоге за годы войны Челябинская областная станция переливания крови отправила для нужд фронта 3779 литров. Это колоссальный объем, спасавший жизни раненых бойцов. При этом заготовлено было более 10 тысяч литров. Надо было закрывать потребности и местной госпитальной базы. По данным сайта Объединенного госархива Челябинской области в регионе за период Великой Отечественной войны действовало 118 эвакогоспиталей и 33 отделения больницы почти на 45 тысяч коек.

История службы крови Челябинской области в годы Великой Отечественной войны — это яркий пример мужества, самопожертвования и бескорыстной помощи, внесший неоценимый вклад в приближение Победы.

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