Челябинцы в годы Великой Отечественной войны заботились о семьях фронтовиков

Родственникам защитников Родины всячески помогали

Привезти дрова и наколоть их, передать одежду и обувь, помочь по дому или огороду, посидеть с детьми — эти простые, но нужные дела отзывчивых челябинцев помогали семьям фронтовиков в годы Великой Отечественной войны. Тяжелое для страны время отмечено не только героическими поступками солдат и тружеников тыла, но и добрыми поступками. О них — новая история в проекте «80 малоизвестных фактов» от ИА «Первое областное».

Движение в помощь родственникам защитников Отечества развернулось практически сразу после начала войны. Забота о семьях воинов является половиной всей заботы о Красной армии, заявлял Верховный главнокомандующий Иосиф Сталин. Поддерживали родню фронтовиков в том числе тимуровские команды.

«Учащимися младших классов железнодорожной школы № 2 создана тимуровская команда, во главе которой встал Володя Моисеев. Тимуровцы помогали семьям красноармейцев: рубили дрова, ходили в магазины, носили воду. Тимуровская команда под руководством ученицы третьего класса Иры Свиридовой занималась чтением книг и газет, организацией досуга для детей фронтовиков», — сообщалось в газете «Челябинский рабочий» в июле 1941 года.

Еще одна тимуровская команда в количестве 47 человек была создана при кинотеатре им. А. С. Пушкина. О ней рассказали даже в киножурнале № 28 Свердловской киностудии. Командиром отряда была Маргарита Кондакова. Тимуровцы взяли шефство над пятью красноармейскими семьями, одной из которых была семья Артемьевой — матери трех сыновей-красноармейцев, сражающихся на фронте. Героями того сюжета стали тимуровцы школ № 1 и № 41. Они шефствовали над восемью семьями красноармейцев. Тимуровцы из школы № 26 сдавали комнату для малышей. Другие — собирали вещи для взрослых и детей, делали подарки малышам, помогали писать письма.

«Ида Терехова просит маму разбудить ее завтра в 6 часов утра: ей с Лидой Рогачевой поручено записать на прием к врачу жену бойца Красной Армии т. Федорову. В Советском райсобесе тимуровцы — желанные гости. Они помогают разносить повестки семьям ушедших в Красную Армию, назначенным на получение пособий», — говорится в одном из номеров газеты 1941 года.

Заметки о добрых делах на страницах «Челябинского рабочего» встречаются все годы Великой Отечественной войны. Специальные комиссии обследовали бытовые условия родственников красноармейцев, участвующих в боях с немцами, чтобы выяснить, что им требуется. Для ребят открывали особые детские сады с наблюдением врачами и усиленным питанием, а домохозяйки шили им одежду. Была организована починка обуви, созданы фонды овощей и одежды.





Кстати, квартиры семей военнослужащих обследовали не только районные комиссии. Сохранилась информация о проведении такой работы цинковым заводом. По просьбе нескольких семей коммунальный цех предприятия срочно изготовил железные печки-экономки. Завод доставлял на квартиры дрова и уголь, полученные по талонам. Работники покупали для семей бойцов мануфактуру, наволочки, простыни, картофель и даже выделяли деньги на единовременные пособия.

Челябинский абразивный завод проводил похожую работу. Согласно газетной заметке, в феврале 1943 года предприятие покупало для родственников военнослужащих топливо, мануфактуру и комплекты детского белья. Другие предприятия делали ведра, корыта и тазы, посуду, мебель. На заводе имени Орджоникидзе комсомольцы вместе с профорганизацией организовали интернат, в которым проживали 35 детей.

В канун больших праздников (например, годовщины Великого Октября) семьям фронтовиков вручали подарки. В такие дни «радостно разбегаются глазенки ребятишек при виде обновок, вкусного печенья, конфет, сухих фруктов».

Уличные комитеты районов Челябинска занимались сбором вещей для семей фронтовиков. Так, в начале 1943 года в Кировском районе на склад комиссии поступило 360 вещей — платья, ботинки, шапки. Кроме того, собрали 5 кубов дров. Женщины сами доставляли их к квартирам семей военнослужащих. Помогали и продуктами.





Мастерские железнодорожной станции Челябинска в неурочное время выполняли специальные заказы. Для родственников фронтовиков они делали вещи домашнего обихода: табуретки, тумбочки, тазы, ведра, лопаты. Для детей на зиму изготавливали санки и лыжи. Профильные заказы выполняли обувные и пошивочные мастерские. Они занимались созданием новой одежды и обуви и реставрацией старой.

Проводили даже ремонты квартир и, конечно, воскресники. В такие дни семьям фронтовиков доставляли уголь и дрова, овощи, одежду и обувь. При необходимости ремонтировали или сооружали печи, штукатурили и белили стены, стеклили окна и мыли полы.

«Волнующие картины можно было наблюдать во многих квартирах семей фронтовиков. Вот, например, квартира матери погибшего Героя Советского Союза тов. Стерн (ул. Пушкина, 14). Весь день здесь царило необычайное оживление. Сначала привезли топливо и овощи. Затем женщины-активистки по поручению райсовета передали тов. Стерн дамские туфли, валенки, два детских платья, две теплые кофты. В этот же день был начат ремонт квартиры», — сообщалось в «Челябинском рабочем» в ноябре 1944 года.

В городе действовал также фонд помощи. Собранные средства направляли на выплату пособий и стипендий, приобретение путевок в пионерские и оздоровительные лагеря, на конкретные вещи, в которых нуждались. Первоклассникам из семей фронтовиков в первый день занятий вручали подарки.

«Пусть же в битве с ненавистным врагом воины Красной Армии будут спокойны за судьбу своих близких и родных. Труженики тыла усилят свою заботу об их семьях, будут оказывать им повседневную помощь», — отмечали корреспонденты.

Фронтовики в своих письмах благодарили за проявленную заботу об их семьях и детях. Ранее мы публиковали материал о подарках, которые трудящиеся в тылу отправляли защитникам Родины.