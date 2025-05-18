Челябинцы во время Великой Отечественной войны отправляли подарки бойцам

Южноуральцы старались порадовать защитников Родины

24 декабря 1941 года из Челябинской области на фронт отправили 43 вагона с новогодними подарками для красноармейцев. Такие эшелоны собирали периодически все годы Великой Отечественной войны. Южноуральцы не жалели средств на разные и нужные вещи и отдавали порой последнее, чтобы поддержать защитников страны. Эшелоны сопровождали делегации из лучших стахановцев предприятий и колхозов. ИА «Первое областное» рассказывает о добрых поступках наших земляков в тяжелое военное время.

По данным Объединенного государственного архива Челябинской области, после начала войны решением ЦК ВКП(б) за Южным Уралом закрепили шефство над солдатами Северо-Западного фронта. Там было много уральцев, поэтому связи с семьями и земляками помогали выстоять в суровых условиях.

В августе 1941 года сотрудники управления ММК собрали 7000 рублей и на них закупили подарки бойцам, командирам и политработникам Красной армии. На фронт отправили 20 посылок. В каждую вложили письмо, которое опубликовали в газете «Челябинский рабочий».

«Родные, бесконечно дорогие и любимые защитники нашей родины! Всей душой, всем сердцем мы с вами. Мы выполняем все задания партии и правительства, чтобы наш металлургический гигант давал больше металла для фронта. Обрушивайте этот металл на головы фашистских гадов, крушите их огнем и мечом, уничтожайте варваров без остатка! Разгромите врага и возвращайтесь домой с победой. Родина вас примет как героев, освободивших человечество от коричневой чумы», — писали работники Магнитогорского металлургического комбината.

В сентябре по призыву работников ЧТЗ трудящиеся Магнитки начали собирать теплые вещи. За первые дни их накопилось несколько тысяч. Женщины лично вязали перчатки и носки бойцам. На митингах жители города отмечали, что подарки красноармейцам — одно из доказательств неразрывности фронта и тыла.

Инициатива о сборе новогодних подарков для фронтовиков поступила от коллектива ЧГРЭС. 13 декабря 1941 года работники электростанции обратились через газету «Челябинский рабочий» с открытым письмом ко всем трудящимся области. Их поддержали все.

«Самоотверженно, не щадя ни крови, ни своей жизни, сражаются бойцы Красной Армии, защищая самое дорогое для нас — нашу свободу и независимость… Мы решили послать бойцам новогодние подарки. Пусть, встречая новый год, сыны нашей Родины, находящиеся на передовых позициях, снова почувствуют любовь и заботу о них всего нашего великого народа. Пусть эти подарки будут новым свидетельством нашей неразрывной связи с Красной Армией и готовности всем помочь ей в святом деле защиты нашей Родины», — писали работники ЧГРЭС.

Сообщая об отправке новогодних подарков фронтовикам в декабре 1941-го, корреспондент ТАСС отмечал, что из сел и деревень Челябинской области на сборные пункты непрерывно подходят грузовики и подводы.

«Бочки вина и меда, масло, мясо, куры, гуси, уральские пельмени, какао, моченая брусника, маринованные грибы, мороженая рыба, сало — все, что есть на Урале, посылают трудящиеся на фронт. Среди подарков много теплых вещей»,— указывалось в заметке ТАСС, опубликованной в «Челябинском рабочем».

После этого к каждому празднику и знаменательной дате на фронт отправляли эшелоны с подарками, их сопровождали делегации из лучших представителей тыла. Только в первый год Великой Отечественной жители Челябинской области отвезли бойцам Красной армии более 300 вагонов подарков. В каждой посылке были 200 граммов конфет, 300 граммов колбасы, «четвертушки» водки, 300 граммов лука, 200 граммов пряников, папиросы или табак, теплые портянки… Женщинам на фронт вместо водки отправляли по бутылке красного вина, одеколон, зеркало, крем, вазелин, гигиенические принадлежности.

4 марта 1942 года южноуральцы отправили 48 вагонов с подарками женщинам и детям в освобожденные от оккупации районы Подмосковья. Так поздравили пострадавших от немцев с Международным женским днем.

В октябре 1942-го челябинцы послали защитникам Родины ко дню ХХV годовщины Октября все, чем богат Урал. В аккуратных ящиках находились банка янтарного меда, расшитый пестрыми шелками кисет с ароматным уральским табаком, белоснежный шелковый воротничок, флакон одеколона, плитка шоколада, папиросы, вино.

«Тут же письмо, на конверте надпись: „Боец! Убей немца!“ — это одна из многих тысяч посылок, идущих на фронт. 70 разукрашенных вагонов с праздничными подарками фронту выстроились на путях. В вагонах горы ящиков, розовато-белые туши свиней, баранов, много птицы — гусей, уток, кур. Около 100 тысяч октябрьских посылок собрали трудящиеся области фронтовикам», — описывался эшелон.

Корреспондент газеты отмечал, что бойцу дороги внимание и любовь народа, «светлеет на душе, трогает до слез, вливает новые силы скромный подарок».

«Но еще дороже горячие слова привета и ласки от незнакомых, ставших теперь близкими людей. „Родные наши! — пишут жены бойцов и командиров Красной Армии, проживающие в Челябинской области. — Бейте крепче, уничтожайте всех, до единого, немецких гадов, освобождайте нашу землю от фашистской чумы, скорее возвращайтесь к нам с победой!“ Слова любви, письма, подарки вдохновят воинов на новые героические подвиги во имя Родины, на беспощадную месть фашистским выродкам за страдания и слезы, за кровь и смерть замученных детей, женщин, стариков», — отмечалось в «Челябинском рабочем».

В госархиве сохранилась примечательная информация об одном из сборов подарков. Эшелон формировали к 23 февраля 1943 года. Из собранных подарков в Челябинске организовали выставку, в которой приняли участие 17 сельскохозяйственных районов и 14 промышленных городов. Среди образцов подарков были полушубки, шапки, ложки, котелки, кружки, портянки, носовые платки, топоры, молотки, кисеты, табак, водка, пельмени, колбасы, икра, консервы, крупа, хлебобулочные изделия, сухофрукты, даже жареный поросенок. Посылки, как обычно, собирали коллективные и индивидуальные, к ним прилагали письма и записки. На кисете вышили слова: «Совершив гвардейский подвиг, сядь, товарищ, закури». К мылу приложили записку: «Красный боец, убей немца и вымой руки, чтобы не оставалось духа немецкой нечисти на советской земле». Одну из посылок сопроводили наставлением: «Четвертинку выпей водки, мясом, маслом закуси, а пустой бутылкой глотку фрицу вшивому заткни».

После освобождения от захватчиков Сталинграда и области южноуральцы отправляли туда эшелоны с подарками. Один из поездов уходил в июле 1943 года. Трудящиеся Тракторозаводского района отправили два вагона проволоки, 500 килограммов гвоздей, 200 шлифовальных кругов, 6 тысяч ложек, 1 тысячу тарелок, 2 тысячи лопат, 2 тысячи сковородок, 16 тонн краски, 100 килограммов мыла. От жителей Советского района Челябинска сталинградцы получили 2 тысячи бинтов, 176 килограммов цинковой мази, 18 килограммов валерьяны, 16 килограммов настойки йода, 50 аптечек, запчасти для трамвая, индикаторные часы. Сталинский район выслал два вагона электродной массы, вагон кирпича, предметы домашнего обихода, Кировский — паровоз и два пассажирских вагона, отремонтированные во внеурочное время, а также станки. Проживающие в Ленинском районе собрали 14 станков, 5 моторов, 7 трансформаторов, 5 ящиков электрооборудования, 500 метров кабеля, 6 тысяч инструментов, 720 килограммов гвоздей, 100 килограммов эмали, цемент, строительную крошку.

27 ноября 1943 года из Челябинска отправился первый эшелон с помощью в Донбасс. Для восстановления региона повезли строительные материалы, металл, лопаты, трансформаторы, моторы, насосы, врубовые машины. Судя по информации ОГАЧО, за период с 1 января 1942 года по ноябрь 1943 года с Южного Урала отправили 489 вагонов с подарками на общую сумму 181 миллион 611 тысяч 843 рубля.

К началу декабря 1943 года челябинцы собрали для отправки на фронт бойцам Уральского добровольческого танкового корпуса 4800 индивидуальных посылок. Гвардейцы-танкисты получили тогда вино, табак, папиросы, лук, чеснок, кондитерские изделия, мыло, воротнички, носовые платки, мундштуки.

«Готовятся также коллективные посылки, в которых будет 1000 литров вина, полторы тонны меда, варенье и кондитерские изделия. В числе подарков фронтовикам имеются затем 5 кожаных пальто, часы, портсигары, зажигалки, мундштуки, бритвы, машинки для стрижки волос и т. п.», — сказано в заметке «Подарки трудящихся Челябинска гвардейцам-танкистам» в «Челябинском рабочем».

14 декабря 1943 года в газете вышла заметка «Эшелон ушел на фронт». Жители Челябинска и области отправили 13 вагонов с новогодними подарками для бойцов и командиров Красной армии.

«Колхозники напекли домашнего печенья, сдобных пышек, зажарили гусей, куриц, поросят, изготовили первосортное сливочное масло, наполнили банки душистым медом. Бараньи и свиные туши, различные соленья, овощи — все это дар колхозников нашим защитникам Родины», — сообщалось в газете.

Предприятия Челябинской области сделали для солдат «в короткий срок добротно и красиво» зажигалки, изящные портсигары, бритвы, пушистые фуфайки, теплые шарфы, рукавицы, валенки, шапки, кисеты, носовые платочки, высылали одеколон. Собрали продукты: мясные изделия, конфеты, сахар, масло, сыр, лук, чеснок, вино.

«Особо отличившимся в боях с немецкими захватчиками и высшему командному составу фронта челябинцы направили несколько ценных посылок. В каждую посылку вложено теплое, сердечное письмо», — отмечалось в заметке.

В январе 1944 года на фронт прибыли 16 вагонов с подарками от жителей Челябинской области для танкистов-добровольцев. За два года войны трудящиеся собрали и отправили в подразделения Уральского добровольческого танкового корпуса 46 вагонов с общим количеством 117 807 индивидуальных подарков на сумму 21 191 953 рубля, следует из данных госархива.





Февраль ознаменовался отправкой подарков по случаю ХХVІ годовщины Красной армии бойцам, офицерам и генералам войск Ленинградского фронта. Инициаторами выступали трудящиеся Кыштымского района. Из Челябинска послали 2226 индивидуальных и 86 коллективных посылок: тонны мяса, муки, рыбы, десятки тысяч пельменей, колбасу, окорока, мед, печенье, пиво, чай, сахар, какао. Восемь золотых часов отправили бойцам трудящиеся Ленинского района Челябинска. В 18 тысячах индивидуальных посылок магнитогорцев были золотые и серебряные часы, зажигалки, кисеты и носовые платки, портсигары, теплое белье, вино, колбасы и мясо, сладости. Колхозники отправили, кроме продуктов, валенки, полушубки, шапки-ушанки, теплые рукавицы, носки.

В декабре 1944 года посылки снова отправили танкистам-добровольцам. По воспоминаниям современников, предметы личного обихода собирали от населения, другие товары изготавливали предприятия, колхозы и совхозы сдавали продукты на заготовительный пункт. Табачная фабрика изготовила специальный сорт папирос с этикеткой «Доброволец», Челябинский витаминный завод — 56-градусную водку с этикеткой «Гвардейская», Троицкий шорно-фурнитурный комбинат — хромовые сапоги. Собрали 10 тысяч посылок для каждого бойца и командира.

Большую помощь Южный Урал в качестве региона-шефа оказал Курской области. Туда отправили 800 вагонов с самым разным — от оборудования и строительных материалов до животных и книг.