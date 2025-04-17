Челябинский разведчик помог предотвратить открытие второго фронта осенью 1941‑го

Ровно 10 лет назад в Челябинске установили памятник советскому агенту

Советского разведчика, руководителя резидентуры в США Исхака Ахмерова называют провокатором Перл-Харбора — он занимался операцией «Снег», целью которой было перенаправить удар Японии в годы Великой Отечественной с СССР на Америку. Позже он добывал секретные данные по разработке в США атомной бомбы. Вот только на родине о его подвигах все еще мало что знают, а его памятник, установленный ровно 10 лет назад, челябинцы будто не замечают. Наш корреспондент пообщался с руководителем музея истории разведки Анастасией Магнитовой и узнал о жизни легендарного южноуральца.

В Челябинске разведчику посвящен своеобразный триптих. Во-первых, за Дворцом пионеров и школьников имени Крупской установлен памятник Ахмерову. Во-вторых, монумент стоит на площади Разведчиков. И наконец, в самом ДПШ располагается музей истории разведки.

Скульптор Андрей Ковальчук, хоть и создавал памятник в честь Ахмерова, но детального сходства добиться не пытался: скульптура — скорее, собирательный образ советского разведчика. На голове — шляпа, как у настоящего шпиона из нуарных фильмов, в руках — газета на английском. Герой невидимого фронта остается в тени даже сегодня, немногие южноуральцы знают о том, какой вклад в историю сделал земляк.

«Уникально то, что для страны это первый памятник разведчику-нелегалу. Эта профессия засекречена, не столь известна и не столь популярна. Жизнь этих людей до сих пор практически не изучена, их память не увековечивают, потому никто не знает ни биографии, ни подвига разведчиков. Имя Ахмерова, например, раскрывалось постепенно», — поделилась Анастасия Магнитова.

Исхак Ахмеров родился 7 апреля 1901 года в Троицке. Точнее, 2-го, но по исламским традициям имя ребенку дали только через несколько дней, и уже эта дата идет в официальные документы. Запись о рождении Исхака осталась в метрической книге Троицкой мечети. Сам же Ахмеров писал в своей биографии, что родился именно седьмого числа.

Вторая соборная мечеть, в которой делали запись о рождении Исхака Ахмерова, не сохранилась. Фото предоставлено музеем города Троицка

Отец Исхака умер, когда ребенку не было и года. После этого мать Ахмерова решила переехать в Казань. Воспитывал будущего разведчика дед, учил скорняжному мастерству, которое в будущем позволит шпиону выдавать себя за кожевенника. Учился Исхак в Москве, изучал китайский и турецкий языки. Уже тогда он состоял в рядах партии, где и заметили его способности, знание нескольких языков и внешность, которая подойдет под несколько национальностей: турок, американец, русский. Позже, в США, Ахмеров под именем Билл Грейнке будет представляться сыном иммигранта из Германии.

Свою работу разведчика южноуралец начинал в Бухаре и Турции, затем был направлен в Китай как турецкий студент Мустафа (оперативный псевдоним — Юнг). В Нью-Йорк он попал уже в середине 30-х: поменял личность, открыл свою меховую мастерскую и стал Биллом Грейнке. Сами того не зная, американцы ходили в меховых изделиях советского разведчика. Правда, бывали случаи, когда Ахмеров был на волоске от провала. Так, на площади в Нью-Йорке его однажды встретил преподаватель из Китая, который знал разведчика как турецкого студента, и выкрикнул: «Мустафа, как поживаешь?» После этого Исхаку пришлось менять локацию и съезжать в Балтимор.

«Люди часто путают образ шпиона Джеймса Бонда с образом разведчика, не понимая, что, когда оружие выстреливает — работа разведчика провалена, она заканчивается. Она должна находиться всегда в тишине. И главный подвиг Ахмерова был совершен, когда он руководил нелегальной резидентурой в Соединенных Штатах Америки», — рассказывает Анастасия.

Под руководством Исхака Ахмерова в Советский Союз переправили больше двух с половиной тысяч чертежей и 7,5 тысячи микрофотопленок с информацией об американской атомной бомбе. Эти данные значительно ускорили разработку бомбы в СССР. А незадолго до этого южноуралец участвовал в уникальной операции «Снег» — по сути, спасшей Советский Союз от ведения войны на два фронта. Через давние связи, знакомства и свою якобы профессию востоковеда Ахмеров убедил нужных людей в Америке, что у Японии есть милитаристские намерения против США. Это дало толчок для выступления Америки с требованием прекратить оккупацию Японией территории Китая. А затем случился Перл-Харбор.

«Разведчики-нелегалы, в том числе и Ахмеров, должны обладать особыми характеристиками. Нужно быть очень многогранным, знать языки, разбираться в ядерной физике, уметь легко войти в контакт с людьми, быть обаятельным и по-своему притягательным. При этом нужно уметь сохранять спокойствие и самообладание в нестандартных ситуациях, замечать хвосты и слежку», — делится хранитель музея.

Одной из помощниц Ахмерова стала Хелен Лоури — племянница лидера американской Компартии Эрла Браудера. Позже она станет женой разведчика, переедет с мужем в Советский Союз и возьмет имя Елена Ахмерова.

После возвращения в СССР Ахмеров начал преподавать и передавать свой опыт следующему поколению разведчиков. Преемниками Ахмерова стали разведчики, которые сыграли свою роль в разрешении Карибского кризиса и в период Холодной войны. Дело своего отца продолжил и сын Роберт.

К слову, Ахмеров — не единственный разведчик-нелегал с Урала. Среди тех, чьи имена рассекретили, Николай Кузнецов и Павел Фитин. А в Чесменском районе жил Владимир Завершинский, чья работа в ГДР до сих пор засекречена.

На выставке «Без права на славу — во славу державы» (строчка из гимна службы внешней разведки) о жизни Ахмерова говорят портрет, архивные фотографии, документы, членский билет в физкультурно-спортивное общество «Динамо» и даже книга The Enemy Within из его личной коллекции — несколько лет назад правнучка разведчика Анна Осипова подарила ее музею.

А этого «солдатика»-Ахмерова создал Роман Грибанов, когда готовил свой проект об известных южноуральцах

Мы не могли не спросить у руководителя музея Анастасии, насколько все-таки известна личность Ахмерова на родине, замечают ли люди памятник.

«Я думаю, что появление книг, памятника и экспозиции сделало личность Ахмерова известной как минимум в профессиональных кругах. Тем, кто побывал на выставке, тоже сейчас больше известно о разведчиках. Широкой массе челябинцев, я думаю, Исхак Ахмеров до сих пор неизвестен. Но сейчас будто развился новый виток поиска своей идентичности челябинцами. Есть тенденции, что все-таки он станет широко известным. По крайне мере в Троицке эта фигура уже почитаема», — отметила Анастасия.

Дом, где родился разведчик, не сохранился, на его месте сейчас аграрный техникум. Но неподалеку установлена мемориальная доска. Фото предоставлено музеем города Троицка

Исхак Ахмеров ушел из жизни 18 июля 1976 года. В 2015 году челябинский журналист Максим Бодягин опубликовал свою книгу «Ахмеров: история подвига». Продолжает знакомить челябинцев с героем невидимого фронта и выставка, открытая в 2017 году. Она свободна для посещения, а с руководством музея можно договориться и на экскурсию.

Напомним, 7 апреля, в 124-ю годовщину рождения Исхака Ахмерова, в Челябинске почтили память разведчика.