Баба Шура и ее команда — как пластовские тимуровцы получили благодарность Сталина

В 1943 году Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами СССР отправил им правительственную телеграмму

В то время как советские воины героически сражались за Родину на фронте, в тылу кипела своя, не менее важная, чем на передовой, работа. В августе 1941 года 72-летняя Александра Петровна Рычкова, более известная как баба Шура, организовала в Кочкарском районе (ныне — Пластовский муниципальный округ) тимуровский отряд — знаменитую команду номер один. За ударный труд и помощь Красной Армии пластовские тимуровцы получили благодарность лично от Иосифа Сталина в правительственной телеграмме. Рассказываем, чем так прославилась баба Шура и ее команда.

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Александра Петровна Рычкова родилась в 1871 году в крестьянской семье. Работать начала с 7 лет, сначала няней, затем прислугой у разных людей. В годы гражданской войны оказывала помощь Красной Армии, ухаживала за больными. С началом Великой Отечественной войны оказалась в Кочкарском районе. Именно здесь она и организовала отряд, который называли тимуровской командой номер один.

Костяк этой команды составили всего несколько человек — три внучки Александры Петровны Рычковой да их подруги, однако со временем в команду приходили все больше детей. В начале войны детям первого состава тимуровской команды было от 11 до 13 лет. Самому младшему члену команды — Боре Алишутину — в 1941 году было всего 6 лет.

Чем занимались тимуровцы? Действовали по плану, который раздавала баба Шура. Сюда входила помощь нуждающимся, политинформация, проведение концертов для госпиталей. Были также общие задания, которые касались всех: сбор лекарственных растений, заготовка дров, сбор металлолома для фронта, другие текущие дела. А их было немало: работа в полях, шефство над семьями фронтовиков, многие работали няньками чужих детей, пока родители трудились.

На фото: баба Шура и ее тимуровская команда, 1943 год

«Тимуровцы собирали посылки солдатам и командирам на фронт, а также ездили в Увельский госпиталь, где они подарили раненым музыкальные инструменты, книги, шашки, шахматы. Патефон, который они привезли в этот госпиталь, так и называли: „патефон бабы Шуры“. Многие ребята, известные в школе, как „неисправимые“, вступив в тимуровскую команду, под влиянием Александры Петровны исправлялись, стали прекрасными общественниками и хорошими учениками», — написал в статье от 19 мая 2015 года в газете «Южноуральская панорама» журналист Марат Гайнуллин.

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За полгода активной деятельности отряд завоевал безукоризненную репутацию. И тогда власти выделили им пустующую комнату, в которой расположился штаб. Располагался он в здании «Золотопродснаба» (ныне это здание магазина № 12). Сюда тимуровцы, да и местные жители, несли подарки для солдат на фронте и для госпиталей: вязаные носки, безрукавки, шарфы, шапки, варежки.

Справка

Тимуровцы — самое крупное и популярное добровольческое движение в советские годы. Книга Аркадия Гайдара «Тимур и его команда» вызвала невероятный резонанс в стране. История о мальчишках, которые тайно помогали пожилым или больным людям, семьям красноармейцев, вдохновила подростков на благородные поступки. После выхода в свет данной повести по всей территории Советского Союза стали активно появляться тимуровские отряды. Каждый школьник мечтал стать похожим на главного героя. Первый отряд появился в 1940 году в Московской области, в Клине. Он был небольшой, состоял из 6 подростков.

Тимуровская команда обладала всеми атрибутами полноценного коллектива: у неё был командир — баба Шура Рычкова. В 1942 году у команды появился и свой марш, сочиненный Галиной Рубштейн, редактором газеты «На штурм» Кочкарского района. Вот слова этого марша:

«Враг напал на наши села, наши города.

Оборвала смех веселый черная беда...

И от солнечного Крыма до полярных льдов

Стал народ неутомимый в битву на врагов.

Есть у бабушки Рычковой множество внучат.

«Что нам делать?» — говорит ей каждый из ребят.

И ответила ребятам бабушка тогда:

«Мы поможем выгнать гада, выгнать навсегда».

Грузовик грохочет громко, вьётся пыль столбом.

Дорогим бойцам подарки в госпиталь везем.

Нашей песней, нашей пляской, нежностью сердец,

Как семьей своей, обласкан дорогой боец.

Коль работаем мы в поле — весело поем.

Мы и садим, мы и полем, мы и уберем.

На плече у нас лопата, с ней идем, как в бой.

Будет хлеб отцу и брату, армии родной.

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Несмотря на большую занятость, дети успевали ходить в школу. Их труд не остался незамеченным — об отряде городка Пласт не раз писали в советских газетах. За ударный труд самую высокую благодарность тимуровцы получили в мае 1943 года, когда в город пришла правительственная телеграмма от имени И. Сталина.

«Передайте тимуровцам первой тимуровской команды Кочкарского района, собравшим 81 000 рублей в фонд Красной Армии, 55 000 рублей на создание Добровольческого корпуса, металлический лом для промышленности, оказавшим помощь семьям фронтовиков, мой горячий привет и благодарность Красной Армии», — говорилось в телеграме от верховного главнокомандующего.

За годы войны членами команды собрано 136 тысяч рублей в фонд Красной Армии; отправлено на фронт более 3 тысяч посылок с теплыми вещами; собрано 172 кг лекарственных трав; сдано 160 тонн металлолома. Тимуровская команда шефствовала над семьями 600 фронтовиков; над военными госпиталями. Все работы носили сезонный характер и осуществлялись круглый год.

В память о войне и работе тимуровцев в городе Пласт установлена мемориальная доска на доме, где в годы войны располагался штаб команды. Также одна из улиц в юго-западном районе города названа Тимуровской.

На фото: мемориальная доска на доме в Пласте, где располагался штаб тимуровской команды номер один

Решение Пластовского городского Совета депутатов трудящихся от 16 января 1975 года:

«За большую работу, проводимую юными тимуровцами города Пласта в годы Великой Отечественной войны, способствовавшую достижению немалых успехов в деятельности всей городской пионерской организации, и в честь 30-летия Победы над фашистской Германией, учитывая многочисленные просьбы населения, присвоить название вновь застраиваемой улице в юго-западной части города (район лесхоза) «Тимуровская».

Председатель Исполкома Д. Г. Стыценко

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Еще один любопытный факт из биографии Александры Рычковой в том, что она «усыновила» солдата, с которым у нее завязалась сердечная переписка. Ее названным сыном стал Петр Трушко. В областном госархиве сохранилось письмо, которое он написал Александре Петровне в июне 1943-го. Оно трогает до глубины души.

«Здравствуй, дорогая мамочка! Спешу уведомить вас в том, что ваш сын Петр жив и здоров! Дорогая мамаша, я ваше письмо получил, за что и сердечно благодарю, за вашу заботу обо мне и за приглашение вернуться с победой к вам домой. Да, мама, у меня этот день был самым счастливым днем в моей фронтовой жизни. Ведь я как вновь уродился на свет, теперь у меня есть мать, которой я должен гордиться. Я не одинок, я опять получил письмо с таким ласковым словом, как родной сынок. Я этих искренних материнских слов не слыхал уже 23 года — с тех пор, как похоронил свою старушку-мать. Я думал, что уже никогда не услышу материнской ласки, но я ошибся, ведь вся русская земля является моей матерью, и каждая русская старушка является матерью русского воина, который защищает родину-мать. Дорогая мамаша! Мы ваше письмо читали всем взводом. Когда я получил ваше письмо, то мое сердце радовалось, а глаза мои плакали от радости и от гордости...»

На фото: встреча тимуровцев в Пласте, июль 1987 года

Петр Трушко прошел всю войну, однако дальнейшая его судьба неизвестна. Что касается бабы Шуры, то вся ее семья еще в 1944 году уехала в Краснодарский край. Причины отъезда неизвестны.

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Сегодня бабу Шуру и ее тимуровцев в Пласте не забывают. Ученики городских школ отправляются в пешие экскурсии по следам знаменитой команды номер один. Начинается этот маршрут от здания Центра творчества (бывшая школа № 10), затем дети останавливаются возле дома по адресу Школьная, 5, где жила тимуровка Клара Николаевна Коптягина. Затем остановка у бывшей школы № 9, где тоже учились тимуровцы военных лет.

На фото: для школьников в Пласте сегодня устраивают пешие экскурсии – так называемые «Тимуровские маршруты»

Завершается экскурсия посещением Пластовского историко-краеведческого музея. Сотрудники музея рассказывают школьникам о том подвиге, которые совершили их земляки в годы Великой Отечественной войны, показывают фотографии давно минувших лет. И подчеркивают, как важно помнить историю своей страны, передавая ее из поколения в поколение.

Редакция ИА «Первое областное» благодарит за помощь в подготовке материалов сотрудников Пластовского историко-краеведческого музея. Использованы также материалы госархива Челябинской области, публикации в СМИ.