Новые воинские части в Челябинской области начали создавать в 1939 году

Историки связывают эту работу с подготовкой к возможной отечественной войне

В год начала Второй мировой войны на территории Челябинской области стали создавать новые воинские части. Работа шла с сентября 1939-го, следует из архивных документов, с которыми ознакомился журналист ИА «Первое областное». Это первый малоизвестный факт из 80-ти в рамках нашего проекта к юбилею Победы.

Для частей выбирали помещения. Требовались казарменно-жилая, квартирная и складская площади. С подбором мест возникали сложности. Но с поддержкой властей, партийных и общественных организаций к концу 1939 года появилось почти все необходимое для нормальной жизни и учебы.





Тем не менее военнослужащие нуждались в квартирах и складах для хранения вооружения и имущества, необходимого в случае мобилизации. В Челябинске, согласно документам, для командно-начальствующего состава недоставало 510 квартир, в Златоусте — 218, Троицке — 165, Магнитогорске — 96. Что касается складов, в Челябинске не хватало почти 10 тысяч квадратных метров, в Миассе — 2,4 тысячи, Златоусте — 8,6 тысячи, Троицке — 4,3 тысячи, Магнитогорске — 3,1 тысячи «квадратов». Из-за недостатка средств построить жилье и складские помещения в 1940 году не могли.

Периодически проводилась военная подготовка и переподготовка военнообязанных партийных работников в Курской области. Секретари райкомов ВКП(б) проходили курсы при школе комиссаров. Она находилась в бывшей усадьбе князей Барятинских в Марьино.





В 1939 году с Урала к западным границам СССР убыло несколько соединений. В июле — августе 1940 года в Челябинске сформировали 174-ю стрелковую дивизию. Весной 1941-го организованные в Челябинской области роты были в составе 22-й армии, созданной на базе частей Уральского военного округа и направленной в Белоруссию. 23 июня три батальона 85-й Челябинской стрелковой дивизии вступили в бой с немцами возле Гродно. 4 июля дивизия прорвалась из окружения в составе четырех батальонов и артдивизиона. 27 июня 174-я стрелковая дивизия участвовала в боях возле Полоцка. 16 июля последний полк вышел из окружения, сохранив боевую технику и оружие.

В годы Великой Отечественной войны в Челябинской области создали боевые, учебные и запасные формирования. Это стрелковые соединения, танковые, артиллерийские и лыжные формирования, механизированные, мотострелковые, железнодорожные и кавалерийские части, инженерные, авиационные и самоходно-артиллерийские полки, подразделения связи.