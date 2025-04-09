В Челябинске вспоминают нелегального разведчика Ахмерова

Челябинские сотрудники УФСБ возложили цветы к его памятнику

Сотрудники УФСБ Челябинской области и ветераны почтили память легендарного разведчика Исхака Ахмерова, возложив цветы к его памятнику в Челябинске, сообщает пресс-служба ведомства. 7 апреля отмечалось 125 лет со дня его рождения.

Исхак Ахмеров — выдающийся советский разведчик, уроженец города Троицка Челябинской области. Его жизнь и деятельность долгое время оставались засекреченными.

Родившись в 1901 году в небогатой семье, Ахмеров получил образование, окончив Коммунистический университет народов Востока и МГУ. В 1930 году он начал службу в органах госбезопасности, а с 1932 года — во внешней разведке.

Его карьера проходила в Турции, Китае и США, где он руководил масштабными операциями по сбору разведывательной информации. Ахмеров свободно владел несколькими языками, что значительно способствовало успеху его миссий.

В США Ахмеров завербовал агентов в ключевых государственных структурах, включая госдепартамент, министерство финансов и спецслужбы.

«Если боец невидимого фронта работает без проколов, то его подвиг чаще всего и остается тайной за семью печатями. За много лет службы у него не было ни одного провала. Его история, действительно, уникальная — именно он разработал операцию „Снег“, которая перевернула ход Второй мировой войны», — говорит ветеран управления Александр Дуплев.

Операция «Снег», начатая в начале 1940-х годов, проводилась с целью ликвидировать угрозу возникновения второго фронта на Дальнем Востоке, который грозила открыть Япония.

В период 1942—1945 годов Ахмеров руководил нелегальной резидентурой в США, передавая в Москву огромное количество ценной информации — более 75 тысяч машинописных листов! После войны он продолжил службу в СССР, занимая руководящие должности и обучая новых разведчиков. За свою службу Ахмеров был награжден орденами Красного Знамени, орденом «Знак Почета» и многими медалями. Он удостоен нагрудного знака «Почетный чекист».

Памятник легендарному разведчику в Челябинске открыли в 2015 году. В городе также действует музейная экспозиция, посвященная нелегальной разведке, в том числе деятельности Ахмерова.

Кстати, поясним, что же такое нелегальная разведка. Это вид разведывательной деятельности без официального прикрытия и связи с государственными структурами своей страны. Разведчики-нелегалы работают под вымышленными именами и легендами, часто проживая в других странах десятилетиями, чтобы добывать стратегически важную информацию для своей родины.