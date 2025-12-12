Ежедневный стресс угнетает иммунитет кожи и приближает старение

От постоянного напряжения состояние кожных покровов ухудшается

Каждый день человека бывает сопряжен с каким-нибудь, даже маленьким стрессом, но далеко не все понимают, насколько сильно эмоциональное напряжение отражается на состоянии кожи. Постоянное воздействие стресса способно привести к различным кожным проблемам, начиная от мелких высыпаний и заканчивая серьезными заболеваниями.

При стрессе организм вырабатывает гормоны кортизол и адреналин, которые запускают цепочку реакций, негативно влияющих на здоровье кожи:

• повышение уровня воспаления — кортизол стимулирует воспалительные процессы, что проявляется покраснением, раздражением и акне. Даже небольшие проблемы могут перерасти в хроническое воспаление, ухудшающее состояние эпидермиса;

• ослабление иммунитета кожи — длительный стресс снижает защитные функции организма, делая кожу уязвимой перед инфекциями и аллергенами. Это увеличивает риск развития дерматитов, экземы и псориаза;

• изменение гидратации и барьерных функций — адреналин сужает сосуды, уменьшая приток крови к коже. Недостаточное кровоснабжение нарушает естественный процесс увлажнения и регенерации клеток, что чревато сухостью, шелушением и преждевременным старением;

• появление морщин и темных кругов под глазами — хронический стресс провоцирует выработку свободных радикалов, повреждающих коллагеновые волокна и эластин. Это ускоряет образование мимических морщин и пигментных пятен, а также усиливает выраженность темных кругов вокруг глаз.

Интенсивность дефектов зависит от индивидуальных особенностей организма каждого человека. У кого-то реакция наступает мгновенно — это могут быть покраснения и раздражение, например. У других назревают прыщи и угревая сыпь, сухость и шелушение, постепенно уходит естественное сияние и упругость, вырисовываются темные круги и мешки под глазами.

Сохранить молодость и красоту кожи даже в условиях постоянного стресса помогает сбалансированное питание с наличием в рационе нужных эпидермису витаминов (A, E, C, B2, B3), физическая активность, позволяющая бороться с напряжением, качественный сон и ежедневный отдых, а также грамотно подобранный уход с учетом особенностей и потребностей вашей кожи.

Читайте также: Витамины C и K помогут скрыть темные круги под глазами.

Смотрите еще: Что становится пусковым механизмом к развитию псориаза.