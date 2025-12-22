За неделю до Нового года стоит воздержаться от ряда косметологических процедур, чтобы не испортить себе внешний вид и настроение к празднику. Определенные манипуляции с лицом требуют времени на восстановление, и кожа просто не успеет этого сделать за короткий срок.
«Откажитесь от инъекционных процедур: после них нужна длительная реабилитация, к тому же уколы могут давать отечность и гематомы. Не записывайтесь на что-то новое, чего ранее вы не делали со своей кожей: реакцию покровов предугадать нельзя, а она может быть неожиданной. За несколько дней до Нового года не надо применять агрессивных средств для очищения кожи: чисток, скрабов, жестких пилингов. Кожа может получить микротравмы, также есть риски покраснений, а времени на обновление не хватит», — говорят дерматологи.
Что же допустимо делать за неделю до Нового года? Специалисты не возражают против профессиональных увлажняющих и восстанавливающих процедур, которые дарят сияние и подготавливают кожу к макияжу. Например, биоревитализирующий пилинг борется с шелушениями, обеспечивая гладкость коже, микротоковая терапия за счет лимфодренажного свойства справляется с отечностью, активирует микроциркуляцию и дарит лицу «отдохнувший» вид.
