Запекание в кожуре считается самым полезным способом приготовления картошки

Кожура хранит в себе ценные клетчатку и калий

Картофель — тот овощ, который часто и незаслуженно «демонизируют». На самом деле он весьма полезен, если правильно приготовлен. В каком же виде лучше есть картошку?

«Самые полезные способы: отварной, запеченный, на пару и именно в хорошо промытой кожуре, так как она богата клетчаткой, — это золотой стандарт для пищеварительной системы. Еще с кожурой сохраняется максимальное количество калия (он важен для сердца), витамина С и резистентного крахмала (особенно в остывшем виде), который действует как пребиотик, а это „пища“ для полезной микрофлоры кишечника», — рассказывает гастроэнтеролог, нутрициолог, старший преподаватель кафедры патофизиологии и клинической патофизиологии Института биологии и патологии человека Пироговского университета Минздрава России Екатерина Титова.

Что до вредных вариантов приготовления картофеля, то это жарение, оладьи и драники. У картофеля выраженная впитывающая способность, из-за чего он вбирает в себя большое количество масла. Жарка также опасна образованием канцерогенов и продуктов окисления жиров, что перегружает печень, желчный пузырь и поджелудочную железу, ведет к раздражению слизистой желудка и нарушению переваривания в тонкой кишке.

Особенно не рекомендуется есть картофель фри и чипсы. Такой картофель не одобряют как гастроэнтерологи, так и кардиологи с эндокринологами, потому что в этом продукте канцерогены и трансжиры в мегаконцентрации, плюс картошка здесь обильно сдабривается солью.

