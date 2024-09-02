Как есть картофель с пользой

Сколько раз в неделю его можно включать в рацион

Картофель часто называют вторым хлебом, и это не случайно: он богат витаминами B6 и C, минералами — калием, магнием — и клетчаткой, содержит антиоксиданты, помогающие организму бороться с воспалениями и свободными радикалами.

«Картофель является отличным источником углеводов, что делает его идеальным продуктом для поддержания энергии в течение дня. Он также может быть полезен для спортсменов в восстановительный период. Благодаря содержанию клетчатки картофель способствует нормализации пищеварения», — говорят диетологи.

Почему же картофель считают вредным овощем? Основная причина этого связана с высоким содержанием крахмала. Крахмал — это сложный углевод, который может приводить к повышению уровня сахара в крови, особенно если картофель потребляется в больших количествах и в виде переработанных продуктов, например чипсов или картофеля фри.

Кроме того, значительно влиять на полезные свойства картофеля могут способы его приготовления. Так, жареный картофель содержит много калорий и трансжиров.





Как правильно есть картофель:

• Выбирайте сорта: отдавайте предпочтение молодому картофелю и сортам с низким содержанием крахмала, например «медовому» или «младшему».

• Наиболее полезна отварная, запеченная или приготовленная на пару картошка. Эти способы приготовления сохраняют больше питательных веществ. Жарки лучше избегать: она увеличивает калорийность и способствует образованию вредных веществ.

• Молодой картофель можно есть с кожурой: в ней много клетчатки и ценных веществ. Главное — хорошо помыть корнеплоды перед приготовлением.

• Для снижения концентрации крахмала в картофеле его режут порционно и замачивают в теплой воде, добавив щепотку соли. Через 15 минут помутневшую воду сливают, а картошку промывают под краном и приступают к готовке. Если крахмала очень много, замачивание можно повторить.

В умеренных количествах картофель можно включать в рацион два-три раза в неделю, сочетая его с другими продуктами.