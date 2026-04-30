Челябинцам рекомендуют выращивать отечественные сорта картофеля

Местные селекционеры предлагают устойчивые к нашему климату клубнеплоды

Сегодня почти 80% сортов картофеля, которые возделываются в Челябинской области, — импортной селекции. Это например «Гала», «Колумбо», «Розара», «Мемфис», «Аризона», «Королева Анна». Среди отечественных сортов распространен «Невский», однако его в основном выращивают сельхозпроизводители, а дачники не очень любят. Уральские сорта встречаются еще меньше, хотя российская селекция важна для продовольственной безопасности страны, отметил руководитель Южно-Уральского научно-исследовательского института садоводства и картофелеводства Кайрат Сатбаев в разговоре с корреспондентом ИА «Первое областное».

«Наши уральские селекции еще меньшую нишу занимают. Хотя это парадоксально, потому что сорт, выведенный здесь, более устойчив к нашим условиям произрастания, распространенным болезням и вредителям. Он нисколько не уступает по качественным показателям, а по вкусовым намного лучше. Задача сегодня стоит, как и в других отраслях растениеводства, чтобы семенной материал был отечественный, чтобы не зависеть от импорта. Семеноводство пока не сильно развито»,— подчеркнул эксперт.





На Урале есть сразу несколько местных сортов — «Спиридон», «Каштак», «Тарасов», «Кавалер», «Кузовок», «Захар», «Багира», «Амулет», «Сапфир», «Аляска», «Арго». Среди новых — «Аура» и «Магия». Люди интересуются отечественной селекцией, потому что картофель ежегодно выращивают, и вряд ли его популярность спадет. Причем этим стала заниматься даже молодежь. Уральские селекционеры готовы вкладывать свои труд и знания в развитие отечественного семеноводства, стремятся помочь фермерам создать свое семенное хозяйство и наращивать его.

«Наши иностранные коллеги признают, что российская селекция идет в ногу с мировыми тенденциями. Единственная проблема — это качество и количество семенного материала. Если за рубежом на семеноводство тратится много времени и денег, то в России этот вопрос еще не решен. Мы работаем по нескольким селекционным программам. Все они связаны с одной целью — импортозамещение. Без оригинального семеноводства селекции не будет. Распространение сорта прямо пропорционально количеству семенного материала на полках»,— говорит руководитель селекционно-семеноводческого центра по картофелю УрФАНИЦ Елена Шанина.





Эксперты говорят, что иностранные сорта вырождаются, а покупка семян может стать проблемой, и постепенно все придут к отечественному картофелю. Может возникнуть вопрос, где его купить. Семена продают в магазинах при профильных институтах как в Челябинске, так и в Екатеринбурге. В садовых центрах нужно уточнять, какой сорт российский, а какой иностранный. Семенной картофель продают и в интернете. В марте 2026 года по сравнению с мартом прошлого года спрос на него вырос на 25%. По сравнению с февралем увеличение продаж оказалось еще более заметным — в 5 раз. Средняя цена составила 166 рублей, сообщили в пресс-службе «Авито».

Сейчас популярны сорта с кремовой и желтой мякотью, а спрос на белую падает. Есть запрос на виды с высоким содержанием крахмала. Сорта различаются по сроку созревания: раннеспелые, среднеспелые и позднеспелые. Если есть интерес, то можно найти именно тот картофель, который придется по душе, говорят селекционеры. Не надо стремиться полностью заменить прежний сорт новым, лучше постепенно наращивать количество кустов. Но важно понимать, что этот овощ требователен к почве. Низины и заболоченные местности не дадут хорошего урожая, как и обилие влаги. Собирать картофель следует, конечно, в сухую погоду. Время же зависит от планируемого срока хранения. Если картофель не будет долго лежать, то сбор можно провести немного раньше. Но если требуется долгое хранение клубнеплодов, надо дождаться полной зрелости. Прежде чем закладывать в погреб (обязательно просушенный и продезинфицированный), лучше выдержать урожай в темном проветриваемом месте, чтобы стало понятно, есть ли больные клубни.