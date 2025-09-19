Может ли картофель стать причиной ожирения

Его истинная калорийность вовсе не высока

Картофель является одним из наиболее распространенных продуктов питания в нашей стране. Однако вокруг него существует немало заблуждений и мифов, которые некоторых людей заставляют ограничивать наличие картофеля в рационе либо вовсе от него отказываться. Например то, что картофель способствует ожирению. Так ли это?

«Многие считают картофель врагом стройной фигуры, полагая, что этот продукт быстро откладывается в жировые запасы организма. Действительно, картофель богат углеводами, однако сама по себе картошка имеет невысокую калорийность — всего около 80 ккал на 100 г продукта», — говорят диетологи.

Настоящая причина набора веса кроется скорее в способе приготовления: жареный картофель, чипсы и пюре с добавлением сливочного масла и молока значительно повышают общую энергетическую ценность блюда.

