Зачем надо стирать новую одежду

И для чего после примерки принимать душ

Врачи рекомендуют стирать купленную одежду перед тем, как начать ее носить, причем гигиеническая обработка требуется не только нижнему белью, но и прочим предметам гардероба, вплоть до головных уборов.

«Производство одежды сопряжено со множеством этапов — вещи окрашивают, обрабатывают антисептиками, защищают от смятия и выполняют прочие манипуляции. Эти процессы зачастую проходят с использованием формальдегида — консерванта, способного вызывать кожные реакции в виде раздражения, шелушения, контактного дерматита. Аллергия может появиться и из-за анилиновых красителей и никеля, также применяемых при изготовлении одежды. Нежелательные симптомы люди с чувствительной кожей порой отмечают даже от примерки одежды», — предупреждают дерматологи.





Помимо деталей производства, стоит учесть и особенности транспортировки и хранения одежды до того, как она окажется в магазине или непосредственно у покупателя — вероятность контактирования с загрязненными и пыльными поверхностями нельзя исключать. При этом на одежде могут скапливаться бактерии и грибки, приводящие к развитию кожных инфекций.

Во избежание проблем с кожей, примерив обновку, лучше скорее принять душ, а само изделие постирать с гипоаллергенным моющим средством. Если одежда имеет маркировку organic — это хороший знак, сообщающий, что производитель не использовал вредные химические вещества при создании изделий.

Что касается маленьких детей, для них желательно стирать не только новую одежду, но и мягкие игрушки с пледами — все, с чем малыши могут контактировать.

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