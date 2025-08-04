Узкая школьная форма может вызвать камни в почках

Что надо учитывать при выборе одежды для учеников

С наступлением августа родители учеников задумываются о приобретении школьной формы, и если дети в этом вопросе обычно ориентируются на «нравится/не нравится», то родителям важно помнить об удобстве и качестве одежды.

Лучше выбирать форму из натуральных тканей — шерсти и хлопка — дышащих и отводящих влагу материалов. Минус этих тканей в том, что они подвержены сильному сминанию, поэтому допустим небольшой процент синтетического волокна, чтобы форма вещей лучше сохранялась.

«Если одежда источает неприятный химический запах, откажитесь от покупки. И проверьте качество красителей — протрите ткань мокрой салфеткой с внутренней стороны одежды — при окрашивании салфетки велик риск кожных реакций», — информируют терапевты.

Еще очень важно, чтобы в одежде было удобно. Бывает так, что ребенку может очень понравиться одежда, но она не совсем подходящего размера, а другого в наличии нет. Убедите чадо, что вещь не стоит брать, иначе она станет причиной дискомфорта и проблем. Так, нельзя покупать тугую одежду, например, от узкого пояса или резинки на штанах или юбке брюшная полость будет пережиматься, особенно когда ребенок будет сидеть, что нарушит кровообращение и даже может запустить процесс камнеобразования в почках.

Также следует быть аккуратнее с длиной брюк. Сейчас школьники любят носить модель «палаццо», доходящую до пола, что весьма травмоопасно: ребенок может запутаться в них, случайно наступить и упасть. Кроме этого, на длинных брюках собирается много грязи, что, понятное дело, негигиенично.

Читайте также: Школьники могут утратить навыки живого общения.

Смотрите еще: Это позволит детям проснуться в школу.