Золотистый стафилококк и кишечная палочка могут «жить» на мягких игрушках

Детские вещи собирают на себе патогенов больше, чем унитаз

Британская компания, производящая матрасы, исследовала мягкие игрушки на предмет на них микроорганизмов. Оказалось, что патогенов там может содержаться больше, чем на ободке унитаза.

«Плюшевые мишки, одеяла, мусорные ведра и сиденья унитаза были проверены при помощи биолюминесценции АТФ. В итоге 43% одеял и 29% мягких игрушек оказались с уровнем загрязнения более 1000 единиц, что говорит о высокой концентрации микроорганизмов. Степень загрязнения ободка унитаза при этом составила в среднем порядка 864 единиц, а у мусорных ведер значение не превышало 300», — сообщается об исследовании.

В числе обнаруженных патогенов на мягких игрушках было присутствие золотистого стафилококка, кишечной палочки, пылевых клещей, плесени.

Чтобы игрушки не становились рассадником микробов, их рекомендуется подвергать регулярной машинной стирке. Не испортить изделия при этом поможет использование сетчатого мешка, деликатного режима, холодной воды, мягкого моющего средства и сушки на открытом воздухе.