Как часто нужно менять кухонное полотенце

И сколько их должно быть на кухне

Если вы заботитесь о своем здоровье, значит, вы знаете о важности соблюдения гигиены и строго следите за состоянием полотенец на кухне, ведь грязные и мокрые полотенца становятся местом скопления бактерий и микробов.

Как часто нужно менять полотенца на кухне? Думаете, что раза в неделю достаточно? Вы ошибаетесь. Замену кухонных полотенец нужно осуществлять каждые один-два дня, особенно если кухня активно используется по назначению, то есть если вы готовите там ежедневно, к тому же часто работаете с мясом. Также на частоту смены полотенец влияет количество жильцов в доме и наличие детей.





Важно! Старайтесь тщательно мыть руки с мылом после контакта с мясом и другими сырыми продуктами. Если вы просто так будете вытирать грязные руки полотенцем, вы разнесете микробы по всей кухне.

На кухне одновременно должно быть минимум два полотенца — одно для рук, второе для протирания посуды. Если вы используете полотенце для чего-то еще (например, чтобы насухо обтереть рабочие поверхности после уборки), то добавьте еще одно полотенце, и так далее.

Если полотенце еще выглядит чистым, но приобрело неприятный запах — это говорит о размножении бактерий на его поверхности, отправьте его в стирку. Изношенные полотенца — протертые, с дырками, старыми пятнами, ставшие грубыми и царапающими вашу кожу — нужно утилизовать.





Важно учесть, что стирать кухонные полотенца (сюда же можно отнести фартуки и прихватки) следует отдельно от других вещей. Так предотвращается миграция запахов и жиров. Если полотенца выдерживают температурный режим, выставляйте значение от 60°C и выше.

Выстиранные полотенца нужно тщательно высушить. При автоматической сушке убедитесь, что машинка точно справилась с задачей, прежде чем сложить полотенца стопкой в шкаф. Также следует прогладить полотенца: горячий утюг хорошо справляется с микробами.