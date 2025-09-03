Виноград обладает мощным антиоксидантным потенциалом

Его плоды защищают от болезней и старения

Сентябрь — время созревания винограда на Урале, что становится отличным поводом разбавить свой рацион этими полезными плодами. Виноград содержит витамин C — ключевой элемент для укрепления иммунной системы, что весьма актуально в осенний период, когда организму требуется помощь в борьбе с инфекциями.

Виноград содержит и витамин K — этот элемент необходим для свертываемости крови и здоровья костей, и витамины группы B, ценные для энергетического обмена. В винограде присутствуют и микроэлементы. Например, калий, отвечающий за поддержание нормального кровяного давления и водного баланса, медь, марганец и другие.





«Наиболее ценится виноград, особенно его темные сорта, за антиоксиданты — флавоноиды, антоцианы и ресвератрол. Эти соединения противостоят свободным радикалам, замедляя процессы старения и снижая риски развития хронических заболеваний и онкологии. Антиоксидантами располагают и кожица, и мякоть, и даже косточки винограда», — говорят нутрициологи.

Антиоксидантами улучшается приток крови и снижаются воспаления в сосудах, а некоторые соединения в винограде способны препятствовать слипанию тромбоцитов. За счет противовоспалительного потенциала продукта клетки мозга получают защиту от повреждений, обеспечивается улучшение памяти, концентрации внимания, замедляется снижение когнитивных способностей на фоне возраста — ресвератрол принимает участие в профилактике нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.





Защитить глаза от вредного воздействия ультрафиолета и сократить вероятность возрастной макулярной дегенерации помогают те же антиоксиданты.

Еще в плодах, как в мякоти, так и в кожице, присутствует клетчатка, стимулирующая пищеварительные процессы, поддерживающая состояние кишечной микрофлоры и уровень сахара в крови.

Однако людям с сахарным диабетом или нарушениями толерантности к глюкозе следует употреблять виноград с осторожностью и в ограниченном количестве, поскольку это очень сладкий продукт. Виноград достаточно калориен, и злоупотребление им может привести к набору веса. Иногда виноград вызывает и аллергические реакции или проблемы с пищеварением.

