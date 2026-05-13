В Челябинской области за сорванную сирень могут оштрафовать на 500 тысяч рублей

Кустарники в парках и на улицах — муниципальная собственность

Май на Южном Урале в самом разгаре: улицы и скверы уже стали по-летнему зелеными, и практически из каждого двора доносится запах сирени. Однако собирать букеты из веток этого ароматного кустарника нельзя. Растущие в парках и на улицах деревья относятся к муниципальной собственности, и их повреждение может обернуться последствиями, вплоть до штрафа в 500 тысяч рублей.



Если человек намеренно срывает ветки и стоимость ущерба превышает 2500 рублей, это расценивается как кража. По статье 158 УК РФ виновному грозит штраф до 80 тысяч рублей, а в особо тяжелых случаях — лишение свободы на срок до двух лет.



Даже если ветки оборваны без корыстной цели, нарушителю выпишут административный штраф — от 500 до 1000 рублей. В отдельных случаях возможен арест до 15 суток.



Если кустарник погиб или получил серьезные повреждения, а деяние совершено в крупном размере, вступает в силу статья 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»). Здесь штраф уже достигает 500 тысяч рублей, а вместо денег — обязательные работы или даже тюремный срок до двух лет.





Мы спросили научного сотрудника ЧелГУ Павла Попкова: так ли страшен срыв веток для самого растения?



«Сирень очень хорошо возобновляется, это многоствольный кустарник. Если сломать веточку, можно нанести урон лишь какому-то эксклюзивному, более чувствительному сортовому материалу», — пояснил эксперт.

Он добавил, что осенью сирень обрезают специально — чтобы она сильнее кустилась. Но если куст испортит посторонний человек, закон будет на стороне муниципалитета. Так что, возможно, лучше просто любоваться сиренью и фотографировать.



