Участники программы «Герои Южного Урала» поддерживают друг друга

Вместе они реализуют проекты, призванные развивать Челябинскую область

В Челябинской области ветераны спецоперации завершают обучение в рамках кадровой программы «Герои Южного Урала». За время прохождения четырех модулей бойцы успели подружиться.

«Сейчас у нас происходит такая коллаборация, можно сказать. Мы объединяемся, какие-то проекты вместе продвигаем. И приезжаешь уже как домой. Если давно не виделись — уже скучаем. Группы уже создали, постоянно в гости уже заезжаем. Если кто-то едет в Магнитогорск, например, сразу сообщает, мы его встречаем. У нас у всех цель одна — сделать здесь жизнь хорошей, чтобы наши дети жили на нашей земле, а не смотрели куда-то в Европу», — отметил участник программы «Герои Южного Урала» Юрий Ахмеров.

Многие из участников уже точно знают, в какой сфере продолжат свою деятельность. Они разрабатывают и запускают собственные проекты, выдвигают инициативы по развитию региона.