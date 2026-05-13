В 22 ресторанах Южного Урала стартовал гастрофестиваль «Кочерга. Завтраки»

Специально для события шеф-повара продумывали новые позиции

В Челябинской области начался гастрономический фестиваль «Кочерга», участниками которого стали 22 ресторана. До конца месяца заведения будут подавать завтраки в течение всего дня, сообщили организаторы.

В списке участников — рестораны Allu, «Ча Ча», «Дом», «Тайное Сообщество», «Камчатка», «Поселенцы», Drunke pub, Barbaresco, AMMA, «Ива и Олива», «Чифань № 1», «Дикий будуар», «Горы», «Камакура», «Шоколадка», Joy cafe, Why bistro, Brut is Good, «Правда», Family grill и «Манана мама». Также к фестивалю присоединился Blisco из Миасса.

Специально для гастрофестиваля рестораны разработали новые позиции в меню. К примеру, в Why bistro появились три новые позиции: яйцо по-шотландски с горчичным соусом и овощами, бриошь со скрэмблом, слабосоленым лососем и голландским соусом, панкейки с заварным кремом, шоколадным соусом и клубничной сальсой. В «Поселенцах» до конца мая подают ватрушку с яйцом пашот, копченой шеей свинины и соусом голландез, горнозаводскую глазунью в соусе из томатов с индейкой и хрустящим хлебом и разные виды оладушек. В кафе «Горы» подготовили круассаны с беконом, сырники гречневые с соусом тофи и домашние орешки с карамелью.

Фестиваль продлится до 31 мая (12+).