Весеннее обострение может случиться с каждым

Каковы симптомы этого состояния

Определение «весеннее обострение» не относится к разряду медицинской терминологии, этим сочетанием принято обобщать изменения физического и психологического состояния человека с наступлением сезонного тепла. Казалось бы, что приближение весны и улучшение погодных условий должны и настроение повышать, и способствовать лучшему физическому состоянию, — но нет, организм человека устроен куда сложнее. Кстати, весеннее обострение не всегда характеризуется тем, что человек начинает «чудить».

Весна сопряжена со снижением производства в организме мелатонина, связанного с нашим сном и циркадными ритмами. Очередная перенастройка может отозваться дисбалансом.

К тому же весной случаются резкие температурные перепады: дневной плюс сменяется ночным минусом, что отражается на атмосферном давлении и вегетативной системе человека.

Солнечный свет, которого с каждым днем становится больше, также сказывается на концентрации наших гормонов и самочувствии.

«Весеннее обострение может быть запущено ослабленной иммунной системой, витаминодефицитом, нехваткой микроэлементов, изменившимся гормональным фоном, психологическим фактором типа сезонного аффективного, обсессивно-компульсивного, биполярного расстройств или вызвано эмоционально неустойчивым расстройством личности, гиперчувствительностью. Конечно, люди с уязвимой психикой, наличием какой-то патологии первые в списке на встречу с весенним обострением», — объясняют врачи.





Распознать весеннее обострение можно по усталости и снижению энергичности, раздражительности, депрессивности, перепадам настроения и эмоциональным срывам, сниженному аппетиту или повышенной тяге к пище, головным болям, проблемам со сном (по утрам тяжело вставать, а вечерами осложняется засыпание), сниженной концентрации внимания, сухости кожных покровов.

Отметим, весеннее обострение касается не только людей с нарушениями психики, но и тех, кто имеет соматические хронические патологии здоровья. Врачи фиксируют, что весной пациенты часто жалуются на ухудшение самочувствия при наличии проблем с сердцем и сосудами, склонности к аллергии, заболеваниях суставов и ЖКТ‑органов, болезнях мочевого пузыря и почек.

Весеннее обострение не должно длиться долго, потому при затянувшемся переходе от одного сезона к другому следует показаться врачу. Особенно важно посетить доктора тем, кто имеет хронические заболевания, и лучше сделать это заранее, чтобы предотвратить осложнения.

Помогут встретить весну в добром здравии и сбалансированное питание, регулярные физические упражнения, качественный сон, предупреждение стрессов, укрепление иммунитета и одежда по сезону.